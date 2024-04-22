稱未認定藍智庫是附隨組織 藍委：黨產會是劊子手

國民黨智庫因財源不足，「國政基金會」裁員，國民黨主席朱立倫稱是受黨產條例影響。黨產委員會主委林峯正今天表示是「錯誤資訊」，黨產會並未認定國政基金會是國民黨的附隨組織。國民黨立委許宇甄質詢猛轟黨產會是追殺國民黨的劊子手，還大言不慚講風涼話非常可恥。

林峯正表示，黨產會依法行政，判決也已確定，「不能訴訟輸了就說是執政黨（追殺）」。

立法院內政委員會今天處理113年度中央政府總預算案有關不當黨產處理委員會預算凍結書面報告案，邀請林峯正列席備詢。國民黨立委許宇甄、張智倫等人皆對不當黨產執行方式提出質疑。

國民黨立委許宇甄表示，如果黨產會沒有將國政基金會認定為附隨組織，為何國政基金會會被查封，公部門案子都被封鎖，甚至企業捐款也因為害怕被執政黨查水表而不敢捐款，造成國政基金會沒辦法運作。

許宇甄表示，不當黨產條例以溯及既往方式當成財產，進行政治追殺，黨產會追殺國民黨，國政基金會就是在黨產會追殺下難以運作，執政黨認為打垮最大在野黨就能長久執政，黨產會就是追殺國民黨的劊子，還敢講這些大言不慚的風涼話，非常可恥。

許宇甄表示，黨產會對國民黨的追殺無所不用其極，更溯及既往，連國民黨黨營事業都被認定為不當黨產，司法也都是聽民進黨的，哪個案子贏過？只能透過行政救濟，就是因為沒辦法去和現在的執政黨對抗，希望不要再以政治追殺異己。

林峯正表示，國政基金會確實沒有經過認定為附隨組織，依法不能監管，「至於國政基金會為何收不到外界捐款，恐怕不是我們有辦法置喙的。」

另外，張智倫表示，救國團被黨產會認定為政黨附隨組織，但救國團是具有公益性、教育性、服務性的法人，黨產會卻自行認定。他列舉大法官張瓊文、詹森林等人對黨產會的建議，包含欠缺民主正當性、手段不符必要性等。

林峯正表示，救國團是民國41年時設立，經過耙梳非常多歷史資料、檔案，發現救國團沒有任何法律依據，被當成「準行政機關」；當時隸屬在國防部下，所有預算、費用都來自國家，民國58年後解除隸屬，所有財務資源仍來自國家，民國78年雖正式登記社團法人並轉型，卻沒有交回41年到78年之間從政府拿到的財務，因此認定是「曾經是國民黨附隨組織」，並應繳回舊財務。