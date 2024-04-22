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藍提散會停審法案 綠批毀憲亂政

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨團22日批評國民黨提散會，封殺審查法案權利。（直播截圖）
民進黨團22日批評國民黨提散會，封殺審查法案權利。（直播截圖）

民進黨相關的法案都不願逐條討論或審查，國民黨、民眾黨用多數抵制民進黨，非常嚴重！」民進黨團立院總召柯建銘22日表示，司法法制委員會要審查《立法院職權行使法》等法令，國民黨卻直接提散會動議，讓法案無法被審查，非常不應該。但國民黨首席副書記長林思銘受訪時回應，相關法案會在二讀時協商。

應審查綠改革法案

民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院司法法制委員會22日審查《立法院組織法》、《立法委員行為法》與《立法院議事規則》部分條文修正草案，他們希望國會設立資安長、法制局增加人手與制定立委性騷擾的國會內規，但國民黨卻以人數優勢要求停審法案且散會，而民眾黨總召黃國昌則透過不投票，變相讓國民黨成功散會。

司法法制委員會召委、同黨立委鍾佳濱無奈的說，上週四（18日）下午審查法案的大體討論程序後，他被迫休息，藍白則在下午5點半透過表決，不讓不讓民進黨版的《立法院職權行使法》排入審查，並強行散會。22日他主持會議時也不滿的說，藍白聯合封殺法案的行為會記載於歷史中。

「藍白立委許多作為都『毀憲亂政』！」柯建銘指出，自新國會開議後，包括上周民進黨希望將黨版的國會改革法案併案審查，國民黨卻不讓民進黨的案子進入委員會，並讓藍白的相關條文強行出委員會，等到院會表決後就可強行通過，「這狀況比太陽花還嚴重，民眾要睜大眼睛監督藍白！」柯建銘說。

綠法案將二讀協商

但林思銘受訪時說，這幾個法案未來都會交付二讀協商，不是不審，且民進黨提出的法案很針對性且疊床架屋，例如國會性騷擾的部分，已經有《性平三法》規範，立法院內應無需另外規範。他強調，只是將法案交付二讀協商，並沒有不審民進黨的法案。

針對上週司法法制委員會，藍綠在會中爭辯國會改革法案，藍委羅智強也說，民進黨反國會改革醜態百出。連提40次散會動議都被打槍，民進黨希望開的公聽會，國民黨召委吳宗憲都有安排，且充分給民進黨發言的權利。他批評民進黨擔心自己弊案被查就反對國會改革，他們會繼續推動國會改革。

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