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民進黨辦新生代外交培力營 7月底出發華府訪問

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨擬於今年7月舉辦「民進黨新生代外交培力營」，將展開為期10日的營隊至美國華府訪問，召募有興趣增進國際事務專業的青年政治工作者，歡迎18至40歲，民進黨籍的縣市議員、國會助理、議會助理、中央及地方黨部夥伴等青年世代幕僚線上報名。圖／民進黨提供
民進黨擬於今年7月舉辦「民進黨新生代外交培力營」，將展開為期10日的營隊至美國華府訪問，召募有興趣增進國際事務專業的青年政治工作者，歡迎18至40歲，民進黨籍的縣市議員、國會助理、議會助理、中央及地方黨部夥伴等青年世代幕僚線上報名。圖／民進黨提供

民進黨擬於今年7月底舉辦「民進黨新生代外交培力營」，今天公開召募有興趣增進國際事務專業的青年政治工作者，展開為期10日的營隊至美國華府訪問，歡迎18至40歲，民進黨籍的縣市議員、國會助理、議會助理、中央及地方黨部夥伴等青年世代幕僚線上報名。

民主進步黨國際事務部主任李問表示，將於今年7月23日至8月2日舉辦為期10天的「民進黨新生代外交培力營」。營隊將前進美國華府，召募有興趣增進國際事務專業的青年政治工作者，與美國政界及學界搭建橋樑，增進理解與互動。即日起，歡迎18到40歲，民進黨籍的縣市議員、國會助理、議會助理、中央及地方黨部夥伴等青年世代幕僚線上報名。

代理秘書長楊懿珊表示，自副總統賴清德去年接任黨主席以來，便相當注重青年國際事務培力工作；賴清德有三個大方向，分別為深化政黨外交、拓展民進黨政治工作者國際視野，以及培養年輕一代國際人才。今年適逢美國大選年，特別安排新一代的政治工作者至華府交流與觀選，機會十分難得。

民進黨駐美代表處主任彭光理（Michael Fonte）也特地錄製宣傳影片，歡迎年輕人報名此次營隊，彭光理在影片中全程以流利台語介紹營隊，營隊在美國期間，彭光理也將全程隨行。

李問指出，培力營將分為「國防安全」、「經濟貿易」、「台灣國際參與」，以及「軟實力與公共外交」等四組，擁有良好英文能力及相關國際經驗之申請者將獲優先考量；報名時間為4月23日至5月20日，申請者須於報名截止日前上網提交註冊表格，並附上英文履歷及參加動機說明。申請者除須年齡介於18到40歲之間，且具備民進黨黨員身份或已提出入黨申請等資格。

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