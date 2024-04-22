影／批藍白聯手沒收委員會 柯建銘指國會由習近平控制
立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團版國會改革相關法案，朝野又因是否要實質審查法案條文又吵成一團，國民黨立委再次提出散會動議，民進黨立委人數劣勢，投票表決以6票比5票通過，確定散會，民眾黨立委黃國昌未參與投票。
民進黨團立委范雲、鍾佳濱、幹事長吳思瑤、總召柯建銘、書記長莊瑞雄、沈發惠、陳俊宇、沈伯洋上午一起舉行「國會輓歌 藍白聯手沒收委員會」記者會，批評立法院司法及法制委員會在藍委人數優勢下，在尚未進行任何法案討論之下通過散會。
民進黨團總召柯建銘批評藍白國會合作沒收委員會讓國會完全沒有問政功能，表示今天的法案沒有涉及意識形態也不讓民進黨審查。批評台灣國會由習近平控制，他們就是奉子之命照辦而已。所以在藍白合作底下，這個國家往懸崖移動，呼籲國人認真想一想，國家會走到什麼方向？國家會走到符合中共利益的方向嗎？現在就是在這個路上走，這樣來控制台灣最簡單。
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