影／批藍白聯手沒收委員會 柯建銘指國會由習近平控制

立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團版國會改革相關法案，朝野又因是否要實質審查法案條文又吵成一團，國民黨立委再次提出散會動議，民進黨立委人數劣勢，投票表決以6票比5票通過，確定散會，民眾黨立委黃國昌未參與投票。

民進黨團立委范雲、鍾佳濱、幹事長吳思瑤、總召柯建銘、書記長莊瑞雄、沈發惠、陳俊宇、沈伯洋上午一起舉行「國會輓歌 藍白聯手沒收委員會」記者會，批評立法院司法及法制委員會在藍委人數優勢下，在尚未進行任何法案討論之下通過散會。