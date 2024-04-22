快訊

「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

內閣「新賴系」成形 黨內短期尊賴但廝殺亦不遠矣

首例！全聯公司違反併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元

台電總經理接受慰留 白委張啟楷：巧婦難為無米之炊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台電今天上午在總公司舉行記者會，針對近來因停電造成的紛擾進行說明，台電總經理王耀庭表示「我要為台電負責」接受慰留，未來去留交由新內閣決定。王耀庭批「台電已經被當政治鬥爭的工具」，並批政論節目上的各種陰謀論，嚴重影響台電員工的士氣，他一一解釋各種停電的原因，最後還因同仁感性的來信而一度哽咽。記者許正宏／攝影
台電今天上午在總公司舉行記者會，針對近來因停電造成的紛擾進行說明，台電總經理王耀庭表示「我要為台電負責」接受慰留，未來去留交由新內閣決定。王耀庭批「台電已經被當政治鬥爭的工具」，並批政論節目上的各種陰謀論，嚴重影響台電員工的士氣，他一一解釋各種停電的原因，最後還因同仁感性的來信而一度哽咽。記者許正宏／攝影

台電總經理王耀庭本月20日宣布為各界對台電供電穩定的諸多疑慮請辭下台，今天接受慰留，民眾黨立委張啟楷表示，最近的跳電對民眾跟企業都造成衝擊，在追求淨零碳排及能源轉型，還有近期大地震的災情搶修，台電都付出相當大的努力，從非常有光榮感的金雞母變成敗家子，就是造成王耀庭「巧婦難為無米之炊」的遠因，對於這樣的專業技術執行首長，自己不忍苛責。

台電供電狀況問題引起爭論，總經理王耀庭上周宣布請辭，不過他今天舉行記者會表示，請辭是為台電負責，留下來也是要為台電負責，接受慰留會有酸言酸語，但是自己相信這個決定，絕對是為台電最好的決定，他從畢業就進台電工作，36年來做到今天，就是要保護台電員工，「因此我無所懼，要在這裡繼續為台電負責」。

張啟楷在臉書發文肯定王耀庭及台電第一線工作人員的努力，然而在能源轉型的過程，政府沒有縝密的思考與合理的能源結構，也因為資源有限、人力技術等限制，還有電網韌性不足，導致現今台灣供電不穩。從過去非常有光榮感的金雞母變成敗家子，造成台電總經理「巧婦難為無米之炊」，他不忍苛責。

對有網友認為「應該請辭的是經濟部長王美花、台電董事長曾文生」，張啟楷盼王美花、曾文生要認真檢討。張啟楷還說，上位政策的不務實，造成台電公司及下屬的壓力，甚至是前幾天停電數次，還有昨天下午新北市板橋驚傳跳電，種種供電不穩、未來配電堪憂的狀況，政府要認真檢討能源政策，「不該漲了電價，還讓人民用電用得提心吊膽。」

停電 台電

延伸閱讀

台電慰留總經理王耀庭成功 陳建仁：台電停電比10年前減1.5萬次

台電總經理王耀庭辭職獲慰留 王美花：台電重要的成員

張啓楷：向企業購電不能變常態 真要廢掉核能發電？

台電總經理請辭 許宇甄：該辭的是王美花、曾文生

相關新聞

台電慰留總經理王耀庭成功 陳建仁：台電停電比10年前減1.5萬次

停電事件頻傳，台電總經理王耀庭20日表示請辭負責，外界質疑是代罪羔羊，國民黨更砲轟，該請辭的是經濟部長王美花和台電代理董...

房價如皮球愈打愈高？ 國泰金：逾七成民眾預期未來半年房價漲幅逾3%

房價如皮球，愈打彈愈高。國泰金控22日發布2024年4月國民經濟信心調查結果，時事題為「民眾對於居住地住宅價格變化與住宅...

慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責

台電日前電力供應吃緊，一度出現限電危機，加上桃園連日發生停電事故，外界批評政府能源政策錯誤，台電總經理王耀庭宣告請辭負責...

台電總經理接受慰留 白委張啟楷：巧婦難為無米之炊

台電總經理王耀庭本月20日宣布為各界對台電供電穩定的諸多疑慮請辭下台，今天接受慰留，民眾黨立委張啟楷表示，最近的跳電對民...

台電總經理接受慰留 批停電成政治工具

「停電各有原因，卻被無限上綱成缺電，對台電同仁並不公平！」原定辭職的台電總經理王耀庭22日表示接受慰留，並持續為台電負責。…

國泰金4月經濟信心調查 景氣、股市樂觀指數雙降

國泰金今（22）日發布4月國民經濟信心調查結果，民眾景氣現況樂觀指數下降，展望樂觀指數同步走低，惟仍保持在偏樂觀的正值。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。