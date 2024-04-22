台電總經理接受慰留 白委張啟楷：巧婦難為無米之炊

台電總經理王耀庭本月20日宣布為各界對台電供電穩定的諸多疑慮請辭下台，今天接受慰留，民眾黨立委張啟楷表示，最近的跳電對民眾跟企業都造成衝擊，在追求淨零碳排及能源轉型，還有近期大地震的災情搶修，台電都付出相當大的努力，從非常有光榮感的金雞母變成敗家子，就是造成王耀庭「巧婦難為無米之炊」的遠因，對於這樣的專業技術執行首長，自己不忍苛責。

台電供電狀況問題引起爭論，總經理王耀庭上周宣布請辭，不過他今天舉行記者會表示，請辭是為台電負責，留下來也是要為台電負責，接受慰留會有酸言酸語，但是自己相信這個決定，絕對是為台電最好的決定，他從畢業就進台電工作，36年來做到今天，就是要保護台電員工，「因此我無所懼，要在這裡繼續為台電負責」。

張啟楷在臉書發文肯定王耀庭及台電第一線工作人員的努力，然而在能源轉型的過程，政府沒有縝密的思考與合理的能源結構，也因為資源有限、人力技術等限制，還有電網韌性不足，導致現今台灣供電不穩。從過去非常有光榮感的金雞母變成敗家子，造成台電總經理「巧婦難為無米之炊」，他不忍苛責。

對有網友認為「應該請辭的是經濟部長王美花、台電董事長曾文生」，張啟楷盼王美花、曾文生要認真檢討。張啟楷還說，上位政策的不務實，造成台電公司及下屬的壓力，甚至是前幾天停電數次，還有昨天下午新北市板橋驚傳跳電，種種供電不穩、未來配電堪憂的狀況，政府要認真檢討能源政策，「不該漲了電價，還讓人民用電用得提心吊膽。」

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