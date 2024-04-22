立院審查綠國會改革法案朝野又吵成一團 表決後散會

立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團版國會改革相關法案，朝野又因是否要實質審查法案條文又吵成一團，國民黨立委再次提出散會動議，因會議主席、民進黨立委鍾佳濱不能參與投票，民進黨立委人數劣勢，投票表決以6票比5票通過，確定散會，民眾黨立委黃國昌也未參與投票。

司法法制委員會上周就排審民進黨團版國會改革法案，當時主持會議的民進黨籍召委鍾佳濱在羅智強提出散會動議時就宣布休息，未及時處理應優先處理的散會動議，時間達３小時以上，引發爭議。

司委會今天仍由鍾佳濱擔任會議主席，再度上演相同情節。民進黨痛批國民黨團上周以人數優勢強迫散會；國民黨團則反酸鍾佳濱是「神遁局長」，上周看到散會動議單就逃之夭夭3小時。

民進黨立委吳思瑤指出，司法法制委員會用什麼樣的審議如何處理國會改革議案，社會都在看，他們每個人發表的立場，都是在實踐，不要隨動輒便拿散會動議出來。

國民黨立委羅智強則說，相當認同吳思瑤，但是民進黨立委在國民黨召委吳宗憲排審國民黨團、民眾黨團及各委員版本國會改革案時，一連提出逾40次散會動議，吳宗憲都一一即時處理，他清晰記得，鍾佳濱上周看到散會動議單，立刻跳起來，快變鋼鐵人飛出去，逃之夭夭，羅智強說自己初任立委，第一次看到這種情形。。

羅智強發言時，吳思瑤則在在台解釋，「（民進黨）散會動議的前提是讓條文能審查，此散會非彼散會」。一度引羅智強不滿回擊，稱吳思瑤「陷入魔音模式」。

民進黨立委柯建銘指出，有句話叫做賊喊捉賊，上周活生生上演，立法院發生什麼事情，全國人都看在眼裡。民進黨團版本有許多案子是國民黨團版本所沒有的，當然要討論，不應該散會。

輪到民眾黨立委黃國昌要上場發言時，柯建銘在台下喊了一句「出來打球了」。黃國昌不滿劍指柯建銘，開頭便說，他尊重每個立委發言，但不是在台下隨便按麥克風發言，愛講什麼就講什麼，進行人身謾罵，規則在那邊，也沒人要遵守。

因雙方不斷爭執，國民黨於是再次提出散會動議，這次鍾佳濱未再宣布休息，投票結果為為6比5，鍾佳濱因此宣布散會，不過，因黃國昌未參與投票，柯建銘點名黃國昌「不要閃了」，再度引發口角，但不影響散會結果。