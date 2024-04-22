綠高市主委「湧菊大戰」 湧言會結盟正國會PK菊系 陳其邁態度關鍵

民進黨高市黨部主委領表登記今天登場，高雄市前市長陳菊嫡系子弟兵、新系議員簡煥宗參選，湧言會議員黃文益與正國會結盟挑戰新潮流，市長陳其邁宣稱保持中立。湧言會面臨前立委趙天麟落馬後的生存大戰，民進黨在高雄將上演「湧菊大戰」，但正國會6連霸議員陳慧文以個人身分參選，可能導致非新系力量分化。

民進黨高市黨部主委改選牽動2026高雄市長前哨戰，各派系合縱連橫。正國會日前表態結盟湧言會，全力支持黃文益，陳慧文的參選屬於個人決定，正國會沒有推人參選主委。

今天上午9點45分，陳慧文未現身，而是派助理到高雄市黨部領表。陳慧文表示，參選的意志不變，她希望自己可以超脫派系，會選一個幸運日子到黨部登記參選。

黃文益上午10時大張旗鼓，在前副議長蔡昌達、議員張漢忠、李雨庭、黃飛鳳、李雅慧、黃秋媖、江瑞鴻、林志誠等人陪同下登記參選，主張「挺市政、跨派系、戰鬥力、有溫度、年輕化 」五大政見。

在陳慧文、黃文益大批人馬離去後，簡煥宗在一名助理陪同下低調現身領表。簡煥宗表示，主委選舉是「兄弟爬山各自努力」，內部對於參選主委是堅定的，今天僅是參選的第一天，還是會保留彈性空間；新潮流是可以談的派系，不過目前還沒人來談。

陳其邁日前表示，「我是公親、不是事主」，民主競爭很正常的事，希望大家都能有君子之爭，別怕競爭，要選就選，沒什麼不好，有競爭才有進步，平常心看待。