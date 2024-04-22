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死刑釋憲案明開庭 陳建仁：五權分立下應給司法院最高尊重

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）今天出席「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）首次國家報告國際審查會議」，活動前受訪。記者曾原信／攝影
行政院長陳建仁（中）今天出席「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）首次國家報告國際審查會議」，活動前受訪。記者曾原信／攝影

由37名待決死囚提出的死刑釋憲案，憲法法庭將在明天開庭言詞辯論，最快7月做出判決，國民黨主席朱立倫批司法院變「太上院」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也說需考量民意，行政院長陳建仁今天表示，在憲政體制下，司法院做出的決定，「我們應該給予最高尊重」。

陳建仁今天出席「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）首次國家報告國際審查會議」，活動前受訪，針對死刑是否違憲說，台灣是一個成熟自由民主法制國家，權力分治是憲法最重要規定，司法院對法律是否違憲有解釋的權利，在五權分立的憲政體制下，行政院完全尊重司法院對相關死刑是否違憲的解釋，也強調，在憲政體制下，司法院做出的決定，我們應該給予最高尊重，也相信司法院會很周延聽取各方意見，做出最適當的解釋。

司法院 死刑 行政院

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