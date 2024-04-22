監委翻35年舊帳 侯友宜後天坦然赴約 藍議員批：拿明朝劍斬清朝官

新北市長侯友宜近期收到監察院約詢通知，監委高涌誠、林郁容將調查35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，並命侯友宜後天到監院接受調查。不過，4月24日侯排定將到議會定期會施政報告，侯將另撥出時間赴監察院約詢。侯核心幕僚說，侯心情坦蕩，尊重監院職權，將會出席；藍營民代質疑，此舉政治目的性太強，查35年前舊案，這是「拿明朝劍斬清朝官」。

國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰表示，監察院本來應該是公正的調查機關，面對這種高政治性的案件，應該要更加謹慎客觀，不要引起紛擾，卻突然調查起35年前的舊案子，還選在新北市議會開議第一天4月24日約詢，這實在沒有必要。

陳偉杰說，這不免令人懷疑政治目的性太強，一般民眾會有種「早不查、晚不查，偏這時候查」，對520前後查會有一些政治聯想，所以監察院應該主動說明清楚，否則會影響到監察院未來獨立行使職權的形象及功能。

國民黨新北市議員呂家愷說，侯友宜態度已表達很清楚會坦然面對，侯當時就不是現場指揮官或負責人，只是一名警察；反倒是監委本應該是人民賦予權利，且有領薪水的職務，面對近年眾多弊案不查，如行政院前發言人陳宗彥性招待醜聞等，卻來查1件35年前的案子，這是拿明朝劍斬清朝官。

呂家愷也批，促轉會等人不要在這時搶功勞，淪為政治打手，執政黨人士在選舉後也應該將恩怨放一邊，否則再做「東廠」，只會被人民所唾棄。