監院擬約詢侯友宜查舊案 國民黨團批政治追殺

監委高涌誠與林郁容調查35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，擬約詢新北市長侯友宜。國民黨團書記長洪孟楷今天說，監委不查當時下令的警方高層，卻約談時任基層警員的侯友宜，分明是政治追殺，國民黨團強力譴責。

媒體報導，監察院日前以「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復（羅益世）等陳情案」為由，對侯友宜發出調查通知，要求侯友宜24日到監院接受調查。

洪孟楷今天在立法院受訪表示，監察院非常離譜荒謬，監委是在520前邀功、求表現嗎，侯友宜是2024總統大選的國民黨總統候選人，選輸了現在要秋後算帳嗎。

洪孟楷指出，1989年侯友宜時任台北市警局中山分局刑事組長，監委不去查當時下令的警方高層，而是約談當時只是基層負責執行的侯友宜，到底所為何來，分明是政治查案、政治約談、政治追殺。

洪孟楷表示，監察院有必要做成這樣嗎，讓人覺得在台灣只要政治立場不同，即便天涯海角，人事已非，只要黨說有問題，就必須約談，國民黨強力譴責這樣的辦案方式；監委查案不符合比例原則，如果真有問題，過去為何沒有任何動作，就因為侯友宜參選，選後要秋後算帳、政治追殺。