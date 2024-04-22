停電之亂 蔣萬安喊話賴清德：不能像過去一樣頭痛醫頭

桃園市最家五天八度停電，超過三萬用戶受影響，台北市東區先前也曾發生停電，讓店家無法做生意，對於「停電之亂」引發龐大民怨，台北市長蔣萬安今天表示，新政府必須要正視能源政策這個嚴肅的問題，不能像過去一樣「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，必須要有一個長遠規定，擬定一個可長可久的計畫。

蔣萬安今天上午出席文山區里長座談，蔣說，前一陣子桃園發生很多次大停電，台北市東區也發生一次大停電，大家對於即將上任的新政府，特別是能源政策，都希望能全面檢視能源政策，他也相信，這絕對不會是換一兩個人，就可以解決。

蔣萬安說，新政府必須要正視能源政策這個嚴肅的問題，不能像過去一樣「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，必須訂定有長遠規定、可長可久的計畫。