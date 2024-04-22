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國民黨稱遭不當黨產條例封鎖 黨產會：錯誤資訊

中央社／ 台北22日電

國民黨指遭不當黨產條例封鎖，導致智庫「國政基金會」財源不足，將精簡人力及開銷。黨產會主委林峯正今天表示，這是錯誤資訊，未認定國政基金會是附隨組織，也沒有監管財務，國民黨任何合法收入，都不會成為未來被執行的對象。

立法院內政委員會今天處理113年度中央政府總預算案有關不當黨產處理委員會預算凍結書面報告案，邀請林峯正列席備詢。

國民黨稱遭不當黨產條例封鎖，導致國民黨智庫「國政基金會」無法取得財源，將縮減人力及開支。林峯正會前接受媒體訪問表示，這是錯誤資訊，黨產會並未認定國政基金會是國民黨的附隨組織，也沒有監管財務，目前國政基金會的資金往來沒有被監控。

林峯正指出，國民黨任何的合法收入，包含政黨補助款、政治獻金及選舉補助等，不會成為未來被執行的對象，國民黨每年也都有領，也都沒有被查扣。過去是這樣，未來也會是這樣。

至於黨產會是否會在3年後落日，林峯正表示，現在訴訟結束的部分非常有限，相關訴訟因為被處分的對象都是國民黨及其附隨組織，案件都還在法院進行中，目前要談結束，還要看法院的進度。

林峯正指出，黨產條例中沒有落日條款，但是委員的任期將在今年8月底屆期，就看政策如何考量。

國民黨 黨產會

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