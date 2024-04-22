國民黨智庫裁員稱被認定是附隨組織 黨產會：錯誤資訊

國民黨智庫「國政基金會」裁員，國民黨主席朱立倫昨天稱是受黨產條例影響，旗下智庫「國家政策研究基金會」無法取得財源，因此決定逐步精簡財源。不當黨產委員會主委林峯正今天表示，這是一個錯誤的資訊，黨產會並未認定國政基金會是國民黨的附隨組織，也沒有監管財務，目前國政基金會的資金往來沒有監控。

立法院內政委員會今天處理113年度中央政府總預算案有關不當黨產處理委員會預算凍結書面報告案，邀請林峯正列席備詢。

黨產會認定國民黨458筆土地為不當黨產，並追徵新台幣8.6億，國民黨不服提起行政訴訟，日前最高行政法院駁回國民黨上訴，全案確定國民黨指控黨產會斷其財路。國民黨指因財源短缺，智庫「國政基金會」計畫裁員3分之2人力。

林峯正在列席前受訪表示，這是一個錯誤的資訊，黨產會剛成立時就有函釋，很清楚說明國民黨的合法收入完全不會成為未來被執行的對象，國民黨任何的合法收入，包含政黨補助款、政治獻金及選舉補助等，不會成為未來被執行的對象，國民黨每年也都有領，也都沒有被查扣。過去是這樣，未來也會是這樣。

對於媒體詢問，林峯正在2021年曾說黨產會３年後落日。現在訴訟結束的部分非常有限，相關訴訟，因為被處分的對象都是國民黨及其附隨組織，而案件都還在法院進行中，目前要談結束，還要看法院的進度。

對於是否會再延４年嗎？林峯正指出，黨產條例中沒有落日條款，但是委員的任期將在今年8月底屆期，就看政策如何考量。至於是否查獲新案？林峯正表示，不便報告，相關業務都在進行。