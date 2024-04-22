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藍提案停砍年金 退休團體批：政府片面毀約

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
全國公教軍警消總會長林水吉。圖／聯合報系資料照片
全國公教軍警消總會長林水吉。圖／聯合報系資料照片

對於銓敘部「二次年改對退職人員有利，就會對現職不利」的說法，全國公教軍警消總會長林水吉表示，銓敘部的說法是緩兵之計，退休公教在乎的是捍衛憲法價值；他並提出洛克的契約論，強調退休金是政府與公務員訂定的契約，契約論的論述成就憲法的最重要基礎，政府片面毀棄，對報考國考的年輕人影響深遠。

針對銓敘部的說法，國民黨立委賴士葆表示，政府都能為快破產卻遲未改革的勞保基金每年加碼挹注千億元，軍公教年改已經砍這麼多，政府可續行編列預算，逐年撥補現行退撫基金財務缺口，不要因不同職業別而有差別對待。

國民黨立委柯志恩表示，他們所提版本只是稍微補平過去被砍過頭的部分，何必對退休公教趕盡殺絕？待提案進入委員會逐條階段，國民黨立委會清楚論述；相較民進黨不敢動勞保改革，先拿軍公教開刀，國民黨立委所提已是兼顧公平正義的版本。

公教軍警消總會指出，政府稱年改所節省的退撫基金金額已逾兩千億元，確實已達成退撫基金得以維持一個世代財務穩健的階段性改革目標，這與銓敘部與教育部的檢討報告與建議，「檢視現行退撫基金財務雖然得以維持一個世代，卅年內仍有用罄風險」相違，一邊說穩健，一邊又說有用罄風險，年改成效是隨便說說的？

曾任考試院秘書長的林水吉也說，年改後，許多高階公務員有苦說不出，一輩子奉獻公務機關，希望退休後安養天年，政府卻形容他們是米蟲，這是對軍公教尊嚴的踐踏；未來立法院若要修法，他也支持先開公聽會。

國民黨 年改 軍公教

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