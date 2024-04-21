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卓榮泰：讓青年安心面對挑戰 接軌世界與國際競爭

中央社／ 台北21日電
民進黨舉辦「投資未來世代青年論壇」，準行政院長卓榮泰（圖）出席閉幕式致詞。記者許正宏／攝影
民進黨舉辦「投資未來世代青年論壇」，準行政院長卓榮泰（圖）出席閉幕式致詞。記者許正宏／攝影

內定行政院長卓榮泰今天出席「投資未來世代」青年論壇，他說，國家應該提供更好的環境、創造機會、提供舞台，讓青年安心面對挑戰，勇敢與世界接軌、與國際競爭。

民進黨舉辦「投資未來世代」青年論壇，邀請學生、社會新鮮人、青年家長等3大類型青年代表，以及青年團體與專家學者，聚焦討論「0到22歲投資未來世代」重點政策主張。

總統當選人賴清德、內定行政院長卓榮泰與內定行政院副院長鄭麗君，下午出席論壇成果發表及閉幕式，並聆聽分組討論成果，包括對年輕家長的公共支持、對租屋族的公共支持、投資青年的國際視野、投資未來的教育創新、青年的身心健康與青年公共參與。

觀察分組小組報告各項訴求，對年輕家長的公共支持，包括得分次請領的育嬰假及津貼，公托量提升、補助再提高；投資青年的國際視野，包括擴大台灣國際交換生的支持、縮減城鄉雙語師資落差、強化雙語教學真實情境模擬；投資未來的教育創新，包括公私協力打造教育AI學伴助教；關注青年的身心健康，包括心理衛生推廣、校園諮商輔導資源可近性與可使用性。

卓榮泰回應青年建議時說，很多是跨部會、長期的，很多現在正在進行，希望未來政府繼續擴大來做，這是給未來政府工作的方向指引，在總統當選人的政策引導下，會逐步檢討、討論與推動。

卓榮泰指出，因應地緣政治、人工智慧等快速時局變遷，唯有新的思維才能應變新的局勢，國家應該提供更好的環境、創造機會、提供舞台給青年，讓青年站在更好的起跑點，以面對教育、就學、安家立命、教養生養、居住等問題。

他說，讓青年安心面對挑戰，才能勇敢與世界接軌，與國際競爭，提供青年更多國際競爭力，這是未來要逐步達成的目標；希望這一代年輕人做得更多更好，尤其在公共治理、深化民主，能扮演更關鍵角色，國家的希望在大家身上，一個更好的國家、更幸福的台灣在大家手上。

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