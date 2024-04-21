立委兼地方黨職是否分身乏術？ 劉建國：24小時承擔、義不容辭

立委劉建國參選民進黨雲林縣黨部主委，今天受訪時對於立委兼黨職從中央到地方，是否分身乏術，他說，未來黨部運作和組織機能須擴大，他已和所有黨公職人員商討過，大家團結一體，只要為黨、為雲林好，24小時投入工作，他也義不容辭樂於承擔。

民進黨地方黨部主委將於5月26日改選，原本只有前主委廖丁賜1人登記，立委劉建國則在本月19日登記截止當天完成登記，引起關注並對他擔任立委又兼負地方黨務重任，中央、地方兩頭燒，是否分身乏術？今早受訪時，他強調「為了地方該承擔就得承擔，哪怕24小時都要做」。

劉建國說，決定參選之前，曾和多位勸進的黨公職人員討論過，尤其最近立院社福環衛委員會，一連串社安、食安風波層出不窮，工作繁雜，如兼任黨職，立院忙、地方也須經營，確是一定程度的挑戰，不過所有黨籍鄉鎮長、議員一致表示「會一起分擔」，展現決心，所以他認為「該承擔就承擔，哪怕24小時都要做」，只要為雲林、民進黨好，他都義不容辭，所以大家團結共同承擔，應沒有問題。

面對民進黨在雲林身處困境，未來黨部改選後，是否將擴大運作編制，劉建國說，目前民進黨在雲林亟需重新整軍、提振士氣，就要從現在做起，未來對於雲林縣黨部的運作，不僅扮演好地方選舉的輔選角色、當議會民進黨團的後盾，更要和中央連結，讓更多資源下放，滿足地方需求才能展現力量。

劉建國強調，在民進黨整軍待發之際，有很多面向的需求及議題，和黨籍公職人員全面討論，對黨組織絕對會再強化，甚至招募更多年輕朋友加入，讓人才和資源一次到位，讓黨部發揮最大的功效，為民進黨在地方創造更多價值。

至於原已登記的廖丁賜也是親劉的團隊，在劉建國參選後也傳出將會退選，民進黨雲林縣黨部指出，待接到廖的書面退選聲請之後，再依規定辦理。