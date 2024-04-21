錯誤能源政策造成缺電危機 藍委許宇甄批國安危險邊緣

缺電危機越演越烈。國民黨立委許宇甄今天表示，當美國擔心台灣防禦能力不足的問題時，我國是否有相對的回應？除兵役延長、加價加量買武器，發電設備的改善及發電種類的配置安排是否得當？錯誤的能源政策不僅會造成缺電、限電危機，更會使台灣處在國安危險邊緣。

許宇甄認為，從邁入第三年的俄烏戰爭進行觀察，俄烏戰爭已從人員戰鬥升級為能源戰爭，烏克蘭、俄羅斯分別攻擊對方的能源基礎設施，俄羅斯為了報復烏克蘭攻擊俄境的煉油廠，俄羅斯4月12日下重手，加大攻擊烏克蘭電網，摧毀烏克蘭燃氣、燃煤發電廠。烏克蘭的發電配比多元，天然氣發電占29.7%，燃煤發電占22.3%，核能發電占23.9%，燃油發電占16.6%。俄羅斯攻擊後強調，基於人道主義考量，沒有在冬季發動攻擊。

許宇甄再指出，去年7月，華爾街日報就曾指出，即便沒有軍事衝突的風險，台灣的能源安全也已岌岌可危。台灣有97%能源需靠船隻進口，是台灣重大弱點。以去年台電各類發電占比來看，天然氣44.1%，燃煤34.1%，再生能源占比為9.9%，抽蓄水力1.2%，核能為7.0%。我國天然氣安全存量只有11天，煤炭存量40天。我國天然氣進口來源，美國196萬噸（9.8%），澳洲800萬噸（40.2%），卡達555萬噸（27.9%），巴布亞紐幾內亞140萬噸（7%），印尼47萬噸（2.4%），馬來西亞63萬噸（3.2％），其他134萬噸（6.6%）。

許宇甄說，過去國民黨主政時期，燃氣發電占比都會控制在三成以下，跟台灣相同，需要從國際上購買燃料的日本、韓國，他們也是液化天然氣進口國，他們的安全存量天數都遠超台灣，他們為了保障供電安全，除了發電類型多元，燃氣發電占比也都控制在三成以下。

許宇甄指出，民進黨政府為了實現非核，要將天然氣發電占比提高至50%，此舉不僅讓台灣時刻處在缺電風險中，面臨軍事衝突的風險，應變能力也會受到限制，中國大陸處心積慮對台備戰，現階段雖然未具備全面犯台能力，但可透過海空封鎖孤立台灣，重創國內民生經濟，修正錯誤的能源政策不僅可以擺脫缺電危機，還能降低軍事衝突時的國安風險。