台電總經理請辭 朱立倫批政策錯誤：換誰都是代罪羔羊

台電上周傳出電力供應一度吃緊，桃園也連日出現停電，台電總經理王耀庭昨表示請辭負責，外界質疑僅是代罪羔羊。國民黨主席朱立倫說，錯誤政策才是最嚴重的，「一百個台電總經理、董事長都解決不了」，喊話總統當選人賴清德拿出新政策，不然繼續堅持換誰都是代罪羔羊。

台電4月15日傍晚一連4部機組跳電，電力供應吃緊，桃園又連日發生停電事故，引發缺電聯想。王耀庭昨日發出辭職信，表示將請辭台電總經理一職，以示負責。

朱立倫今被問及此事，他說台灣的用電每年都在成長，這是不變的，但錯誤的政策或民進黨不斷任性地作為，造成整個能源錯誤配置、缺電才是最嚴重的，「一百個台電總經理、董事長都解決不了這個問題」，解方只有改變政策。

朱說，大家都知道新的政府都是賴清德意志，請賴準總統提出新的政策，徹底改變，如果繼續堅持錯誤政策，換誰都是代罪羔羊。