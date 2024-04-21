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挖徐巧芯名牌衣卻火燒賴清德 羅智強酸苗博雅豬隊友

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

台北市議員苗博雅日前指稱國民黨立委徐巧芯全身名牌，引發一連串風波，未料，現在卻有人指稱民進黨總統當選人賴清德手上也戴勞力士，同樣沒有申報。國民黨立委羅智強酸，苗博雅與民進黨立委黃捷兩個綠共在台灣搞階級鬥爭，現在卻火燒賴清德，接下來就是大家一起來找民進黨總統、立委、官員身上的名牌，兩人真是不折不扣的豬隊友。

羅智強說，賴清德尚未上任，豬隊友就為他準備一場踹共大秀。苗博雅、民進黨立委黃捷狂打徐巧芯穿搭，質疑徐未向監察院申報手錶。不過徐巧芯也經回應過，自己在財產申報日所申報財產一切屬實，有具體文件可向監察院證明，但不須向抹黑自己的側翼網軍說明。

羅智強說，豬隊友亂打一通，導致名牌風波到處開花。現在有網友查出，賴清德共有三支勞力士，總價可能高達130萬元，卻都沒進行財產申報。迴力鏢打到賴清德頭上，黃捷只好說，請賴清德出來說明，若忘記申報，應依監察院規定處理。

羅智強表示，網友說得好，賴清德的賴皮寮也未向監察院申報， 違建都賴掉了 ，手錶又算啥？為了306元政治獻金，民進黨與監察院對他鋪天蓋地猛打；時任綠委陳明文在高鐵掉300萬時，個人名下申報現金卻只有240萬，監察院完全不查。指望辦藍不辦綠的監察院依法處理，是個笑話。

羅智強說，黃捷要賴清德說明勞力士，也早一步就有人幫賴清德賴掉。卓冠廷說，賴清德勞力士只值10幾萬，不須財產申報；民進黨發言人吳崢卻說，賴清德戴的不是勞力士，市值不到20萬，沒有申報的問題。

羅智強再酸苗博雅、黃捷。他說，兩個綠共在台灣搞階級鬥爭，無產階級專政，最後卻搞到火燒賴清德，真是不折不扣的豬隊友。民進黨從總統、到立委、到官員，身上都一堆名牌。接下來等著他們的就是「大家來找碴」，要賴清德「踹共」，這一切全都要感謝兩位豬隊友。

徐巧芯 民進黨 監察院 羅智強 苗博雅 賴清德

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