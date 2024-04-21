美眾議院印太安全撥款案 外交部：落實對台安全承諾

美國聯邦眾議院通過「2024年國安緊急補充撥款法案」，其中包含對台灣在內印太區域的軍事融資，以及對台軍援等。外交部今天表示，感謝美國國會再次以具體立法行動落實美國對台「堅若磐石」的安全承諾。

美國聯邦眾議院於美東時間4月20日以分項投票方式通過總金額953億美元的「2024年國安緊急補充撥款法案」（The Emergency National Security Supplemental Appropriations Act of 2024），該法案包含對以色列、烏克蘭及印太安全的三項援助法案，以及要求TikTok脫離中國母公司「字節跳動」出售所有權的「21世紀以實力促成和平法案」等共４項法案。

外交部指出，上述４項法案後續將包裹送至聯邦參議院審議，經表決通過後，再由美國總統拜登簽署生效。

外交部表示，其中「印太安全補充撥款法案」以385票贊成、34票反對的壓倒性票數通過，為軍援台灣及強化美國在印太區域維持區域和平穩定編列81.2億美元經費。法案將提供含台灣在內的印太區域國家20億美元「外國軍事融資」（FMF）經費，以及編列19億美元經費供美國，及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

外交部表示，在「台灣關係法」立法45周年之際，美國國會再次以具體立法行動落實美國對台「堅若磐石」的安全承諾。外交部再次感謝美國國會對提升台美安全合作及維持印太區域和平穩定的重視，尤其在威權主義擴散、威脅民主陣營的關鍵時刻，美國國會再次以行動表達對維持印太區域和平、穩定的支持，並展現國會對台灣的安全承諾已是兩黨堅定且明確的共識。

外交部說，我國作為國際社會負責任的成員，將持續加強與美國等所有理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。