國民黨基隆青工總會長交接 謝國樑：廣納年輕人想法
國民黨基隆市青工會總會長昨晚交接典禮，新任總會長方品璇接下余治明的棒子，將肩負起找回「青年認同」的責任，市長謝國樑說，青工會對於國民黨青年栽培向來盡心盡力，希望可以更廣納年輕人的想法，持續來努力。
謝國樑、立委葛如鈞、林沛祥、基隆市議員鄭愷玲、國民黨青年團長羅雍勝、新北青工總會長吳禹辰、桃園青年團團長鮑加安、噶瑪蘭青年團理事長張桓翊等到場觀禮。
謝國樑表示，青工會對於國民黨青年栽培向來盡心盡力，而治明總會長在任內努力嘗試了很多青年培訓的活動，期待未來把棒子交給品璇，也可以廣納年輕人的想法，為民眾的持續努力。
基隆市黨部主委吳國勝被譽為將軍書法家，致贈自己繪製的書法給余治明，吳國勝引述鄭燮的《竹石》「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」勉勵。
余治明說，總會長是一項重擔，肩負找回「青年認同」的使命與責任，自己任內曾舉辦幕僚培訓講座活動、街頭演講、幫助總統與立委候選人輔選、成立基北北桃宜交流平台，激勵基隆藍營青年的士氣，相信未來可以「青出於藍而勝於藍」。
方品璇表示，基隆市有非常多在地方默默努力且具有不同專長的「隱藏版」年輕朋友，她期待將市青工會打造為一個提供給志同道合年輕夥伴大顯身手的舞台。
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