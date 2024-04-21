國民黨基隆青工總會長交接 謝國樑：廣納年輕人想法

國民黨基隆市青工會總會長昨晚交接典禮，新任總會長方品璇接下余治明的棒子，將肩負起找回「青年認同」的責任，市長謝國樑說，青工會對於國民黨青年栽培向來盡心盡力，希望可以更廣納年輕人的想法，持續來努力。

謝國樑、立委葛如鈞、林沛祥、基隆市議員鄭愷玲、國民黨青年團長羅雍勝、新北青工總會長吳禹辰、桃園青年團團長鮑加安、噶瑪蘭青年團理事長張桓翊等到場觀禮。

謝國樑表示，青工會對於國民黨青年栽培向來盡心盡力，而治明總會長在任內努力嘗試了很多青年培訓的活動，期待未來把棒子交給品璇，也可以廣納年輕人的想法，為民眾的持續努力。

基隆市黨部主委吳國勝被譽為將軍書法家，致贈自己繪製的書法給余治明，吳國勝引述鄭燮的《竹石》「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」勉勵。

余治明說，總會長是一項重擔，肩負找回「青年認同」的使命與責任，自己任內曾舉辦幕僚培訓講座活動、街頭演講、幫助總統與立委候選人輔選、成立基北北桃宜交流平台，激勵基隆藍營青年的士氣，相信未來可以「青出於藍而勝於藍」。