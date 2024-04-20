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吳沛憶萬華服務處開幕 林昶佐與民眾笑約：送小孩上學後就來跟大家聊天

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「這個世代」出席力挺吳沛憶服務處開幕。記者邱書昱／攝影
「這個世代」出席力挺吳沛憶服務處開幕。記者邱書昱／攝影

立法委員吳沛憶位於台北市萬華區西園路一段的服務處今天舉辦開幕茶會，「這個世代連線」的成員們也到場祝福。吳沛憶致詞說，針對在地的老舊校舍、南機場老屋等問題，都會從中央協助服務。林昶佐和在地民眾笑著約定，他送完小孩去上學後，就會來服務處和大家聊天。

「這個世代連線」成員，包含林昶佐、苗博雅、賴品妤、曾玟學、吳崢及林亮君到場。他們紛紛力挺代表「這個世代」的吳沛憶，不僅深耕地方，在立院新戰場的表現，讓選民有面子，「尤其國民黨又要打算將年金改回來，傅崐萁更要帶國民黨團見習近平。」

吳沛憶表示，這處服務處別具意義，因為是當初和林昶佐的聯合服務處，現在到立院後，面對國民黨提的反年改法案，這好不容易在蔡英文努力下達到全國共識，也讓國庫增加了2千多億元用於社福，如今卻被藍營立委提今年開始不能調動。

林昶佐笑說，很謝謝吳沛憶站出來守住這席，否則自己假日無法帶小朋友出去玩，尤其吳沛憶問政到位，沒有像是某位立委還要當眾脫衣，「幸好我們選出來的立委是理性問政，這是作為一個選民的感想。」

吳沛憶 國民黨 林昶佐

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