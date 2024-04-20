黃國昌舌戰賴系立委 林俊憲譏已成傅崐萁「傅隨組織」

民眾黨立委黃國昌連日與民進黨「賴系」立委林俊憲、郭國文，為了登記參選台南市黨部主委一事隔空互罵。林俊憲今天表示，黃國昌現在批綠不批藍的轉變明顯，難怪連網友都說，黃國昌已成為國民黨團總召傅崐萁的「傅隨組織」、「傅聯會」。

民進黨將於5月26日舉行黨部主委改選，民進黨立委委郭國文18日下午在立委林俊憲、台南市正副議長邱莉莉等人的陪同下，完成登記。黃國昌表示，若民進黨主席、準總統賴清德看到大弟子林俊憲如此，民進黨還有臉說反黑金嗎？

林俊憲表示，黃國昌的變化，不是他說了就算，所有人都有目共睹，黃東扯西扯一大堆，就是不敢回答最關鍵的幾個問題，國民黨、黑箱、中國，這可是過去黃國昌最痛恨的三樣東西，怎麼現在一句話都不敢吭了呢？

郭國文表示，黃國昌是法律背景，應該不會不懂無罪推定論吧？要把兩位連判刑定讞都沒有的人視為黑金，怎麼不先看看傅崐萁曾炒股被關，甚至還教導民眾黨，如何在院會表決中不投票。

郭國文說，從黃國昌變「白國昌」，看來黃國昌的顏色搜集之旅，如今已演變成「藍白國昌」了。