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陸對聚碳酸酯徵反傾銷稅 政院：政治操作影響正常貿易

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
大陸商務部19日宣布，調查機關最終認定原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC）「有傾銷」，自2024年4月20日起，對被調查產品徵收最高22.4%反傾銷稅。美聯社
大陸商務部19日宣布，調查機關最終認定原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC）「有傾銷」，自2024年4月20日起，對被調查產品徵收最高22.4%反傾銷稅。美聯社

距離賴政府上任只剩31天，大陸商務部今宣布，調查機關最終認定原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC）有傾銷，明起將徵收最高22.4%反傾銷稅，為期5年。對此，行政院強調，政府都有掌握相關情形，並透過管道協助業者，將影響降到最低，大陸做法無助兩岸正常貿易往來，也對台灣業者不公，呼籲對岸回到國際貿易常軌，不要以政治操作影響正常貿易關係。

行政院發言人林子倫指出，經濟部在中國大陸於2022年開始進行調查時，即鼓勵我業者積極應訴，亦補助業者聘雇律師協助應訴的部分費用，在業者積極配合提供有利證據下，已爭取到終判裁定較低稅率，部分業者終判稅率已由初判的約17%降低至9%至12.2%。

林子倫指出，去年8月間中國大陸公布初判結果後，經濟部即與業者討論與評估，且已有業者提前布局及分散市場，如有業者已拓展歐美、東南亞、土耳其、北非等中國以外地區市場，或透過異業結盟，產業鏈結新興市場，例如整合石化、機械、紡織等產業，組團前往印度、東協、非洲等新興市場。

林子倫提到，經濟部也積極輔導業者升級轉型，發展高值化、差異化產品，提升我國產品在國際市場的競爭力。

林子倫表示，政府對於相關情形皆有所掌握並有所準備，也透過各種管道協助業者，將此事件對台灣業者的影響降到最低，中國大陸的做法無助於兩岸之間貿易正常往來，而且也對台灣業者相當不公平，呼籲中國大陸應回到國際貿易常軌，不要以政治操作影響正常貿易關係。

兩岸關係 反傾銷稅 行政院

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