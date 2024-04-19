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竹縣、台東各一議員遭判刑解職 補選6月1日登場
地方公職補選戰再開打，新竹縣無黨籍議員鄭昱芸和台東縣親民黨籍議員黃碧妹，兩人分別因詐領助理費和出席費遭判刑，上月雙雙被解職，因議員席次達補選標準，中選會今日公布，補選日期訂於今年6月1日星期六，投票時間為上午8時至下午4時。
中選會表示，新竹縣議會第20屆議員選舉第7選舉區議員鄭昱芸，台東縣議會第20屆議員選舉第16選舉區山地原住民議員黃碧妹，分別經內政部於今年3月13日、3月20日解除議員職權。
中選會指出，新竹縣議會第20屆議員選舉第7選舉區及台東縣議會第20屆議員選舉第16選舉區，應選名額均為1名，前開2位議員經內政部解除議員職權後，各該選舉區缺額均達2分之1以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法應辦理補選。
中選會今舉行委員會議，會中通過議員缺額補選投票日期，訂為今年6月1日，投票起、止時間為上午8時至下午4時。
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