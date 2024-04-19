黃曙光辭潛艦國造召集人 馬文君憂潛艦後續無法完工

再過一個月，賴清德準總統就要就職，立委馬文君說，她原本要求國防部長赴立法院報告潛艦國造進度，但開會前一天，潛艦國造總召集人黃曙光突然請辭，她認為，潛艦國造都是蔡英文乾綱獨斷，但過程便宜行事、規避監督等問題，呼籲賴清德上任後，不要重蹈覆轍。

馬文君說，賴清德雖是副總統，蔡英文卻未和賴清德分權，尤其是潛艦國造，蔡英文安排黃曙光負責，還找來郭璽這種爭議人物，繞過體制進行。

「海鯤號」潛望鏡與鋰電池系統都還沒裝，政府將宣布海鯤號下水，但後續能否完工，能否通過一連串測試，是蔡總統留給賴總統的「大禮包」，還是「大雷包」，都還在未定之天。她希望賴總統察納雅言，不要一意孤行，粗暴編列後續預算。

尤其國防部長邱國正卸任前的「諍言」，認為潛艦國造把他當成「局外人」，且潛艦國造「便宜行事」，規避監督。馬文君也呼籲賴總統與新政府，不要再重蹈覆轍。

黃曙光雖然請辭，但他口中「一直在搞」的立委是誰？「把資料交給中共大使館」的又是誰？他找來的郭璽，涉入這麼多弊端疑雲，難道不必去查？難道沒有連帶責任？