北流追加案 監院糾正「兩方」 文化局：再開會議協商

台北流行音樂中心的1.9億元追加預算案，監察院今天糾正文化部和台北市政府「均有嚴重怠失」。北市文化局表示，市議會於今年1月同意墊付款先行支付，並由工務局新工處協調廠商同意捨棄利息，技術服務費編列及支付責任部分，會再邀集相關單位召開會議協商。

據了解，監察院指出，北流已有法律約束力的調解委員會，就應該支付1.92億元，儘速籌畫財源墊付給廠商，事後再釐清責任，避免延伸利息，但是文化部和北市府就責任函文往返一年多，導致延伸出每個月80多萬元的利息。

此外，監察院指，追加預算時，也未同步調高增編技術服務費，文化部也沒有審查，導致完工後，廠商提出請求支付服務費，政府沒有相對應預算支應，文化部與台北市府爭議未解，均有「嚴重怠失」，糾正兩機關檢討改進。

對於監察院的糾正，北流執行長梁序倫表示，仍以維持場館營運為最重要使命。