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賴清德第四波新內閣 前綠委任衛福部長 賴士葆：酬庸

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
第四波新內閣人事案今天公布，前立委邱泰源接任衛福部長。記者余承翰／攝影
第四波新內閣人事案今天公布，前立委邱泰源接任衛福部長。記者余承翰／攝影

準行政院長卓榮泰今日公布第四波新內閣人事案，包括準環境部長彭啟明、準衛福部邱泰源、準勞動部長何佩珊、準客委會主委古秀妃，及準原民會主委曾智勇。國民黨立委賴士葆點名邱泰源任衛福部長，難擺脫酬庸性質。

針對今日卓榮泰公布新內閣人事，賴士葆說，彭啟明出任環境部長，彭是氣象專家，原來政治立場不那麼明顯，但在2018年台中市長選舉時替林佳龍站台，所以明顯偏綠，願意觀察一陣子以後再看他的表現。

賴士葆提到，至於邱泰源出任衛福部長，雖然邱是醫界出身，但仍難擺脫酬庸性質。因為邱泰源曾任兩任的民進黨不分區立委，擔任立委期間，幾乎只有盲目護航民進黨的醫療相關政策，是標準的表決部隊而已，並沒有善盡立委監督的責任。邱泰源出線並不令人意外，但社會也沒有期待。

衛福部 賴士葆 邱泰源

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