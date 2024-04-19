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未收藍委邀約登陸 黃國昌：中國和香港禁止我入境

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者林伯東／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者林伯東／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁將率立委到大陸訪問。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團沒有收到國民黨團的邀請，據他所知，目前黨內也沒有訪陸規劃，他自己更不可能，「因為目前中國和香港還是禁止我入境。」

黃國昌說，國民黨是獨立的政黨，政黨內部的家務事民眾黨不會過問；就立法院的運作來講，民眾黨擔心的是，若在會期中，國民黨立委有一半的人不在立法院，他會有點擔心，所要推動的改革法案，民進黨會不會趁這個空檔進行操作，這樣到時表決的時候人數會不夠。

黃國昌表示，民眾黨該做的事，本來就是在工作崗位上善盡監督政府、推動改革法案的職責，如果民進黨幡然悔悟、大徹大悟、認錯道歉，由黨主席率黨公職向社會大眾道歉，承認過去八年跳票的改革法案太多，從今起傾全力推動過去所說的改革法案，那民眾黨當然全力支持。

大陸民航局今晨宣布，啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，綠委質疑是在520前「搞事」。黃國昌表示，具體細節他還不是很清楚，要去看一下圖，但基本立場是，中國不應透過各式各樣的手段來擾亂台海穩定和平秩序，如果透過片面行動來破壞兩岸和平穩定秩序，相信都是大家不樂見的。

國民黨 民眾黨 黃國昌

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