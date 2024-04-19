林佳龍參加咀吞培育基地揭牌 笑稱「職務不小心先被曝光」

總統府祕書長林佳龍盛傳將接外交部長，雖尚未獲正式布達，但今天他南下高雄參加高雄醫學大學大南方咀嚼吞嚥健康醫學人才培育基地啟用典禮，笑稱「我的職務不小心先曝光」，間接承認新職。針對外界為他抱屈，林佳龍表示，「我們都台灣隊，我會為台灣隊加分」。

林佳龍今早代表蔡英文總統及副總統賴清德南下祝賀大南方咀呑人才培育基地啟用，致詞時提及接獲衛福部長等內閣人事布達的簡訊，他笑稱「希望我沒替他先宣布，我的職務不小心先曝光，這是另一回事」，形同間接承認新職。

行政院新內閣漸成形，原本盛傳的閣揆人選之一的林佳龍，最後安排接掌外交部，引發不少人抱屈，對此林佳龍表，「我們都是台灣隊，我們的隊長安排我在哪個位置，基於團隊精神，我會為台灣隊加分」。他透露，新職可能等至下一波國安團隊才會公布，他尊重總統職，不宜多言。

林佳龍是民進黨正國會龍頭，但近日各縣市黨部選舉，正國會始終屈於劣勢，林佳龍對此表示，民進黨是一個民主的政黨，不管黨職或公職選舉，都有民主的競爭，大家既競爭又合作，他認同這樣的民主文化，經過這樣的過程產生不管是黨職或公職的人選，才會團結，才會一起追求勝利。

媒體追問，林接外長後，是否影響日後地方縣市首長選舉的布局？他說，做什麼就要像什麼，任何公職，都是集人民對政府權利的負託，就是把事情做好，至於政黨政治或選舉，是民主政台的一環，就政府的職務來講，為民服務，把職權的工作做好才是最重要的。

而日後是否仍規畫投入雙北市長戰，他笑說，台灣才剛選完，離下次選舉還很久，應給新政府一點時間，組織新的內閣，讓他們能夠上手，落實政見，為民服務。