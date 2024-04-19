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宣布參選民進黨高市黨部主委 陳慧文：全力打贏2026選舉

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市議員陳慧文今天宣布參選民進黨高雄市黨部主委。記者王勇超／攝影
高雄市議員陳慧文今天宣布參選民進黨高雄市黨部主委。記者王勇超／攝影

民進黨高雄市黨部主委下個月將改選，從4月22日到26日登記，現任主委許智善確定不連任。正國會的市議員陳慧文今天宣布參選。陳慧文表示，2026年將進行縣市首長與縣市議員的改選，這一戰是高雄人的關鍵戰役，在和諧團結之下，才有機會讓市議會席次過半，「希望各派系放下成見，並攜手合作」。

民進黨高雄市黨部主委改選，湧言會推派市議員黃文益上場，新潮流可望由市議員簡煥宗出馬，今天宣布參選的女議員陳慧文，屬於正國會系統。

陳慧文說，高雄這幾年的轉變，搖身一變成為人人稱羨的港灣城市，這些建設都不是一天就能夠完成，是在民進黨前輩的努力之下，一步一步打造出來。

陳慧文表示，2018年，高雄人用選票做出了政黨輪替的決定，但高雄人卻發現整座城市空轉了2年，因此在2020年團結一致，把高雄當作政治跳板且不做事的無能市長替換下來。

陳慧文說，今年總統大選，黨主席賴清德帶領全台贏得勝利，她有幸擔任高雄市競選總部的活動部長，辦理多場活動成功將南台灣各縣市的氣勢團結起來，但國會席次無法順利過半，顯示民進黨仍然有艱鉅挑戰在前方。

陳慧文表示，她的參選理念是「派系合作，促進團結」、「公平公正，公開透明」、「深耕基層，服務黨員」、「培養人才，世代傳承」、「贏得勝選，守護台灣」，她會積極與黨內各派系溝通協調，秉持公平公正的原則推動黨務運作公開透明，深入基層傾聽黨員的心聲，鼓勵青年參與黨務，促進黨的世代傳承，帶領黨員同志，全力以赴，打贏2026選舉。

民進黨 議員 高雄市

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