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民進黨宜蘭黨部主委選舉 邱嘉進登記：黨務改革年輕化

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
民進黨前社運部主任邱嘉進登記參選宜蘭黨部主委。記者陳敬丰／攝影
民進黨前社運部主任邱嘉進登記參選宜蘭黨部主委。記者陳敬丰／攝影

民進黨地方黨部主委選舉今天登記截止，社運部前主任邱嘉進上午登記參選宜蘭黨部主委，盼實現黨務改革年輕化，讓年輕人更了解民進黨。目前屬於正國會的縣議員謝燦輝、新潮流賴系的邱嘉進登記，據了解縣議員簡松樹稍晚也會登記參選。

現年47歲的邱嘉進曾擔任宜蘭前代理縣長陳金德的立委國會助理，歷任蘇澳鎮民代表、宜蘭縣議員、縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任、社運部主任等，今年大選擔任賴清德全國競總社會力群執行長；今天上午9時許，他與支持者赴宜蘭縣黨部，登記參選。

邱嘉進說，這次投入選舉，請益過包含陳金德、前縣長林聰賢、縣黨團總召陳文昌等前輩，也和各鄉鎮長、議員到基層黨員都討論過，參選是自己的決定；這幾年宜蘭在國民黨縣長林姿妙執政下，行政怠惰，鄉親有很大不滿，他有信心從現在布局，備戰2026。

邱嘉進表示，黨主席賴清德的黨務改革目標中，其中之一是年輕化，他來擔任主委，可以整合資源、建立年輕人參與公共事務的平台，讓年輕人成為執評委、更了解民進黨；這段時間他也聽到很多基層建議，要恢復地方聯誼會，若當選會恢復運作，彙整地方民意。

目前登記的人選有正國會的謝燦輝、新潮流的邱嘉進，據了解簡松樹稍晚也會前往登記。地方人士認為，主委人選將牽動2026縣長大選布局，對前立委陳歐珀、陳金德、宜蘭市前市長江聰淵乃至冬山鄉長林峻輔等人角逐縣長寶座至關重要。

縣議員謝燦輝（右）日前也登記參選宜蘭黨部主委。本報資料照片
縣議員謝燦輝（右）日前也登記參選宜蘭黨部主委。本報資料照片
邱嘉進表示，他擔任主委可以推動黨務年輕化，讓更多年輕人參與政治。記者陳敬丰／攝影
邱嘉進表示，他擔任主委可以推動黨務年輕化，讓更多年輕人參與政治。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 年輕人 議員

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