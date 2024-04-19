民進黨宜蘭黨部主委選舉　邱嘉進登記：黨務改革年輕化

民進黨地方黨部主委選舉今天登記截止，社運部前主任邱嘉進上午登記參選宜蘭黨部主委，盼實現黨務改革年輕化，讓年輕人更了解民進黨。目前屬於正國會的縣議員謝燦輝、新潮流賴系的邱嘉進登記，據了解縣議員簡松樹稍晚也會登記參選。

現年47歲的邱嘉進曾擔任宜蘭前代理縣長陳金德的立委國會助理，歷任蘇澳鎮民代表、宜蘭縣議員、縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任、社運部主任等，今年大選擔任賴清德全國競總社會力群執行長；今天上午9時許，他與支持者赴宜蘭縣黨部，登記參選。

邱嘉進說，這次投入選舉，請益過包含陳金德、前縣長林聰賢、縣黨團總召陳文昌等前輩，也和各鄉鎮長、議員到基層黨員都討論過，參選是自己的決定；這幾年宜蘭在國民黨縣長林姿妙執政下，行政怠惰，鄉親有很大不滿，他有信心從現在布局，備戰2026。

邱嘉進表示，黨主席賴清德的黨務改革目標中，其中之一是年輕化，他來擔任主委，可以整合資源、建立年輕人參與公共事務的平台，讓年輕人成為執評委、更了解民進黨；這段時間他也聽到很多基層建議，要恢復地方聯誼會，若當選會恢復運作，彙整地方民意。