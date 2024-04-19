民進黨嘉市主委選舉 劉厝里前里長許明對登記挑戰前主委

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧2屆任期屆滿，交棒胞弟黃大祐議員回鍋參選，黃大祐拔頭籌完成登記，「黃家班」與英系立委王美惠宿怨深，英系未推人選，黨內人士原以為主委選舉同額；但昨天下午曾參選2次議員落選的劉厝里前里長許明對，登記參選，許明對說，「我未加入任何派系，獨自參選，響應黃大祐指稱黨非一言堂說法，不是挑戰前主委黃大祐！」

許明對黨齡24年，曾任1屆劉厝里長，參選2次議員選舉落選，他說，參選主委是因為已登記的前主委黃大祐，指稱黨非一言堂，他認同黃的說法，黨非一言堂，黃還說，歡迎有資格條件的黨員參選，他才登記，他獨自參選，不代表任何派系。

許明對參選政見：2026年市長選舉民進黨重返執政；推動市府每年編預算市民每人每月千元生活津貼補助金；民進黨深耕地方東西區84里都設黨部聯絡服務處。

針對許明對登記競爭，黃大祐說，有競爭才有進步，歡迎有資格條件的黨員參選。市黨部說，主委、市及全國黨代表登記期限到下午5點截止，5月26日投票，有投票權黨員4800人。

2年前黨部主委選舉，剛當選立委王美惠挺首席顧問黃敏修挑戰尋求連任黃露慧，選舉結果黃露慧連任，雙方結下梁子；去年立委黨內初選，黃露慧挑戰王美惠，批王不適任，初選結果王美惠勝出，新仇舊恨難解，這次主委選舉，英系不推人選挑戰「黃家班」。