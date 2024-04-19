聽新聞
test
0:00 / 0:00

我邦交國評估表外洩？外交部要查

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
有媒體報導指出，我國外交部機密疑似外洩，內容包含「我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表」等文件。對此，外交部表示，文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造等不法行為，與操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。圖／聯合報系資料照片
有媒體報導指出，我國外交部機密疑似外洩，內容包含「我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表」等文件。對此，外交部表示，文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造等不法行為，與操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。圖／聯合報系資料照片

據傳我國外交部機密疑似外洩，內容包含「我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表」等機密文件。對此，外交部昨天沒有直接否認是假文件，僅表示，文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造等不法行為，與操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。

有媒體報導指出，外交部機密文件被放在暗網上兜售，兜售者還表示「是第一手資料且過去沒外洩過」，內容為四ＧＢ的ＰＤＦ文件，以泰達幣進行交易，公文的時間橫跨二○二二年至今年，最近一份為今年三月。

報導內容指出，兜售的文件有「我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表」，公文中附有「機密」字樣、駐美國代表處電報文件，以及包括駐美國代表處經濟組函送行政院經貿辦談判辦公室、駐美國代表處經濟組函送經濟部國貿局、財團法人國際合作發展基金會（國合會）函送外交部等公函文件。

對此，外交部沒有在第一時間否認是虛假文件，但指出，已掌握媒體的報導內容，其中報導中所稱文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造等不法行為，與操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。

外交部並呼籲各界發揮識讀判斷能力，勿輕信有心人士刻意操弄的不實訊息。

外交部 美國 邦交國

延伸閱讀

機密文件疑似被放上暗網兜售 外交部：將協調相關機關調查

積極為台灣發聲！吳釗燮任外長6年「偏愛」外媒 平均每周接受專訪一次

聽外交部報告為林佳龍暖身？ 蕭美琴笑而不答

助台在立陶宛設處 吳釗燮頒睦誼獎章給立國前外交次長

相關新聞

傅崐萁組團訪陸 綠酸「蹺班的人」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁月底將率多名黨籍立委訪陸，民進黨立委昨天齊轟，此行時間、地點及目的都不對，還疑似傅與國民黨不同...

新聞幕後／會期赴陸 多名藍委猶豫了

前總統馬英九出訪大陸展開馬習二會後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁廿五日將率國民黨立委展開為期四天的訪陸行程。不過據了解，傅...

我邦交國評估表外洩？外交部要查

據傳我國外交部機密疑似外洩，內容包含「我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表」等機密文件。對此，外交部昨天沒有直接否認是假文件，...

賴清德：台灣將扛起時代的責任

總統當選人賴清德獲選美國時代雜誌二○二四年百大影響力人物，賴清德昨天在臉書表示，他會以解決問題的態度、彼此信任的精神，持...

民進黨正國會「以退為進」 擬拚新北、台南市長

民進黨布局2026新北、台南市長選舉，正國會爭奪2都市黨部主委皆不成，決定以退為進，換取參選市長籌碼。正國會今天將開會討...

經貿談判代表鄧振中：貿易協議有助強化台灣國際地位

行政院經貿談判辦公室總談判代表、行政院政務委員鄧振中接受日媒專訪時說，繼去年與七大工業國集團（G7）的3個經濟體取得突破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。