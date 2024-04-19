我邦交國評估表外洩？外交部要查

據傳我國外交部機密疑似外洩，內容包含「我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表」等機密文件。對此，外交部昨天沒有直接否認是假文件，僅表示，文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造等不法行為，與操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。

有媒體報導指出，外交部機密文件被放在暗網上兜售，兜售者還表示「是第一手資料且過去沒外洩過」，內容為四ＧＢ的ＰＤＦ文件，以泰達幣進行交易，公文的時間橫跨二○二二年至今年，最近一份為今年三月。

報導內容指出，兜售的文件有「我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表」，公文中附有「機密」字樣、駐美國代表處電報文件，以及包括駐美國代表處經濟組函送行政院經貿辦談判辦公室、駐美國代表處經濟組函送經濟部國貿局、財團法人國際合作發展基金會（國合會）函送外交部等公函文件。

對此，外交部沒有在第一時間否認是虛假文件，但指出，已掌握媒體的報導內容，其中報導中所稱文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造等不法行為，與操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。

外交部並呼籲各界發揮識讀判斷能力，勿輕信有心人士刻意操弄的不實訊息。