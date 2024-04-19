新聞幕後／會期赴陸 多名藍委猶豫了

前總統馬英九出訪大陸展開馬習二會後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁廿五日將率國民黨立委展開為期四天的訪陸行程。不過據了解，傅崐萁不滿媒體報導訪陸行是在上周才告知黨中央，昨天直奔中央黨部要求黨中央澄清說明；而原本出訪藍委多達廿名，但昨不少立委擔心被扣上「會期不上班」標籤，開始猶豫是否參加。

傅崐萁二月即在規畫「藍委訪陸行」，原訂四月十八日出發，之後考量議事攻防，又改為廿五日出發，地點為北京，且可能會見到國台辦主任宋濤。據了解，傅崐萁有事先知會黨中央，且也有邀立法院長韓國瑜，但韓國瑜未答應參加，而傅崐萁也在上周開始廣邀國民黨立委，但受邀對象多為非都會型選區、新科藍委為主。

而昨日有媒體報導傅崐萁上周才告知黨中央，據了解傅崐萁昨日為此直奔黨中央，要求黨中央澄清說明，因此文傳會昨下午發布新聞稿緩頰，表示「黨中央與黨團皆有充分溝通」，並指傅崐萁二月開始聯繫相關事宜，但文中仍未證實告知黨中央的時間點。

不過傅崐萁趕在新任總統賴清德五二○上任前赴陸到底為了何事？據知情人士指出，觀光業者不斷向國民黨陳情生計受影響，傅崐萁此行主要是想與陸方交流農產品、陸客觀光一事，也考量到交通部六月禁團赴陸旅遊令在即，期盼此行出訪能獲得陸方善意回應。

據了解，綠營開始批評藍委會期間不開會、棄表決於不顧後，不少藍委確實開始考慮是否參加。一名國民黨立委坦言，「還在考慮是否參加？就算要參加也是周五院會散會後」；而另一名仍會赴陸的藍委也認為，周五院會議程結束後再出發是比較適當的時間。

據了解，較為資深的國民黨立委仍在觀望，傾向等待國民黨主席朱立倫於休會期間約六月、七月率團赴陸，但朱立倫大陸行程目前尚未定案。但也有藍委說，馬英九赴陸後各界評價不錯，立委訪陸不再是選票上的禁忌。