經貿談判代表鄧振中：貿易協議有助強化台灣國際地位

行政院經貿談判辦公室總談判代表、行政院政務委員鄧振中接受日媒專訪時說，繼去年與七大工業國集團（G7）的3個經濟體取得突破後，台灣正致力與更多國家達成貿易協議。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，鄧振中表示，去年「對台灣來說是美好的一年，因為我們跟美國、英國和加拿大打下了堅實基礎」。

他指出：「這3國樹立的先例可鼓勵其他國家跟進。我希望其他國家不再推三阻四，以開放態度跟我們達成貿易協議、進行貿易談判。」

鄧振中說：「貿易協議有助強化台灣的法律地位、支持台灣在世界舞台上維持積極夥伴關係的願望。簽署貿易協議也展現出台灣有能力透過協議對其他國家作出承諾。舉例來說，美國和台灣簽署的協議須經美國國會和台灣立法院批准，因此具備法律上的實質地位。」

他進一步表示，「更多貿易協議將強化台灣安全，對台灣海峽兩岸的和平穩定作出有意義的貢獻，並符合包括七大工業國集團在內的國際社會期望」。

繼去年6月「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-TaiwanInitiative on 21st-Century Trade）首批協定簽署後，台灣去年11月與英國簽署「深化貿易夥伴關係協議」（Enhanced Trade Partnership Arrangement），去年12月則與加拿大簽署「投資促進及保障協議」（ForeignInvestment Promotion and Protection Arrangement）。

鄧振中也讚揚蔡總統的「新南向政策」以及與東南亞國家鞏固貿易和投資關係的其他措施。他說：「我們對東南亞的出口已達到出口總額的20%，在投資與貿易、文化、教育、醫療照護及其他方面，台灣和東南亞夥伴已達成雙贏。」

至於下一步，鄧振中表示台灣考慮與英國拓展數位貿易、投資和能源關係，也提到大英國協（BritishCommonwealth of Nations）「有許多成員國」。台灣與新加坡、紐西蘭已有協議，他也希望強化與澳洲和印度的貿易夥伴關係。

他說：「印度和台灣具備持續推動（貿易協議）的基礎。台灣投資將有助印度發展其製造業基礎設施。印度正與中國競爭全球製造中心的地位，對台灣來說，這代表有加強商業合作的機會。」