快訊

桃園停完輪台北東區？722戶停電 研判建國變電所事故 估零時復電

經貿談判代表鄧振中：貿易協議有助強化台灣國際地位

中央社／ 台北17日綜合外電報導
行政院政務委員鄧振中。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
行政院政務委員鄧振中。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

行政院經貿談判辦公室總談判代表、行政院政務委員鄧振中接受日媒專訪時說，繼去年與七大工業國集團（G7）的3個經濟體取得突破後，台灣正致力與更多國家達成貿易協議。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，鄧振中表示，去年「對台灣來說是美好的一年，因為我們跟美國、英國和加拿大打下了堅實基礎」。

他指出：「這3國樹立的先例可鼓勵其他國家跟進。我希望其他國家不再推三阻四，以開放態度跟我們達成貿易協議、進行貿易談判。」

鄧振中說：「貿易協議有助強化台灣的法律地位、支持台灣在世界舞台上維持積極夥伴關係的願望。簽署貿易協議也展現出台灣有能力透過協議對其他國家作出承諾。舉例來說，美國和台灣簽署的協議須經美國國會和台灣立法院批准，因此具備法律上的實質地位。」

他進一步表示，「更多貿易協議將強化台灣安全，對台灣海峽兩岸的和平穩定作出有意義的貢獻，並符合包括七大工業國集團在內的國際社會期望」。

繼去年6月「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-TaiwanInitiative on 21st-Century Trade）首批協定簽署後，台灣去年11月與英國簽署「深化貿易夥伴關係協議」（Enhanced Trade Partnership Arrangement），去年12月則與加拿大簽署「投資促進及保障協議」（ForeignInvestment Promotion and Protection Arrangement）。

鄧振中也讚揚蔡總統的「新南向政策」以及與東南亞國家鞏固貿易和投資關係的其他措施。他說：「我們對東南亞的出口已達到出口總額的20%，在投資與貿易、文化、教育、醫療照護及其他方面，台灣和東南亞夥伴已達成雙贏。」

至於下一步，鄧振中表示台灣考慮與英國拓展數位貿易、投資和能源關係，也提到大英國協（BritishCommonwealth of Nations）「有許多成員國」。台灣與新加坡、紐西蘭已有協議，他也希望強化與澳洲和印度的貿易夥伴關係。

他說：「印度和台灣具備持續推動（貿易協議）的基礎。台灣投資將有助印度發展其製造業基礎設施。印度正與中國競爭全球製造中心的地位，對台灣來說，這代表有加強商業合作的機會。」

鄧振中

延伸閱讀

積極為台灣發聲！吳釗燮任外長6年「偏愛」外媒 平均每周接受專訪一次

WTO部長會議 美國會觀察團支持完成台美避免雙重課稅

鄧振中出席WTO部長會議 盼觸及歐盟CBAM機制討論

相關新聞

國會改革案停擺3小時！藍營「協尋」看板遭綠折斷 鍾佳濱回來投票宣布散會

立法院司法及法制委員會今天併案審查民進黨團與國民黨立委所提國會改革法案，藍綠過招，分別提散會動議、延長會議時間的動議，表...

國民黨提增訂「藐視國會罪」 法務部憂寒蟬效應：希望立委再思考

國民黨立法院黨團積極推動國會改革，國民黨立委提出「刑法部分條文修正草案」，擬增訂「藐視國會罪」，最重可關3年、罰30萬元...

機密文件疑似被放上暗網兜售 外交部：將協調相關機關調查

有媒體報導指出，我國外交部機密疑似外洩，內容包含「我與邦交國雙邊關係燈號評估簡表」等文件。對此，外交部表示，文件來源可疑...

指蘇巧慧進可攻、退可守！陳偉杰示警藍營不可輕忽：做好1事爭取民眾認同

外界認為立委蘇巧慧很可能會當選民進黨新北市黨部主委，引發關注。國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰表示，蘇這步「進可攻，退可...

傅崐萁將率團訪陸 黃國昌喊「有點擔心」：綠營議事靈活、憂表決必輸

國民黨團總召傅崐萁將率領立委前往中國大陸訪問。對此，民眾黨團總召黃國昌今天表示，他有點擔心，因為藍綠立委席次太近，加上民...

經貿談判代表鄧振中：貿易協議有助強化台灣國際地位

行政院經貿談判辦公室總談判代表、行政院政務委員鄧振中接受日媒專訪時說，繼去年與七大工業國集團（G7）的3個經濟體取得突破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。