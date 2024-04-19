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謝國樑、高虹安強搶六都聲量！縣市首長聲量他衝第一

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

台灣十大縣市首長

《網路溫度計DailyView》地方首長口碑排名定期更新，今天根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大人氣縣市首長口碑榜，前三名分別是蔣萬安謝國樑以及盧秀燕。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，因為蔣萬安與盧秀燕在政壇表現很好，且皆有問鼎總統的實力，所以進入聲量前三名很合理。至於謝國樑本來就有高知名度，加上東岸廣場事件爭議，聲量再飆高。新竹市長高虹安雖非六都市長卻擠進聲量前六名，賴祥蔚分析，高虹安訴訟案還在審理中，能否全身而退會是影響未來聲量的最大變數。

地方首長

蔣萬安和謝國樑因捲入爭議事件，負面聲量高。對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳建議，首長們應掌握危機處理的方式，即時處理問題、展現負責任態度提出解方、相關論述要更加有同理心，以及著重跟民眾對話而不是跟敵軍的攻防，方能鞏固支持者。

image source：FB／張善政

No.10 徐榛蔚｜好感度2.02

花蓮縣長徐榛蔚有著全國得票率最高縣市長的基礎，加上0403花蓮強震處理得當，都是好感度頗佳的原因。徐榛蔚陪同總統蔡英文視察花蓮前進指揮所、台水救災搶救復水工作。徐榛蔚先生，也就是立委傅崐萁於臉書貼出家中災情影片，屋內物品散落一地，夫妻兩人只好外宿。原是分享災後情況貼文，未料留言紛紛歪樓，有網友發現是「禮盒土石流」，其中不乏各式高檔洋酒、茅臺酒與知名茶葉禮盒，引發熱議，「花蓮禮品專賣店」、「沒見過世面嗎？人來客去禮尚往來有何大驚小怪」，後來傅崐萁悄悄將貼文刪除。

image source:FB／徐榛蔚

No.9 張麗善｜好感度1.05

雲林縣長張麗善最近成為媒體焦點是因為媽祖，回顧三月的苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境，每年路線不固定，2024年進香路線創新紀錄，百年來首次進入斗六市區，並於雲林縣政府停駕，雲林縣長張麗善跪地迎接感動爆哭，她哽咽表示，感謝白沙屯、山邊媽祖，媽祖感受到大家虔誠祈求，百年來難得來到山區，「媽祖的慈悲，讓我們願望終於實現了」，希望媽祖庇佑，讓雲林縣各方面建設、福利突飛猛進，縮短城鄉差距，能跟六都比擬，尤其要讓雲林縣民脫離貧窮。對此，有網友表示，「滿滿感動 」、「媽祖神威，賜福雲林」、「媽祖慈悲！救苦救難」。

image source:FB／張麗善

No.8 黃偉哲｜好感度2.80

台南市長黃偉哲的好感度為十位縣市長第一名，源於美國藝術家波希克發起的「紅球計畫」引起風潮。4月紅球登陸台南，吸引不少民眾到場參與活動，好感度因此提升。對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，黃偉哲紅球計畫學習陳其邁黃色小鴨議題操作方式，紅球的視覺感，短期拉高黃偉哲聲量以及好感度。

雖然過程中，外界一度憂心巨大紅球恐破壞古蹟，黃偉哲回應，展點全經過文資主管機關現勘與同意後決定，不僅不會對古蹟增加額外壓力，甚至連熱脹冷縮與現場實地狀況也都詳盡考慮。有網友表示，「比黃色小鴨更無聊」、「換綠球不是更好看」。

image source:FB／黃偉哲

No.7 張善政｜好感度1.85

桃園市長張善政近期因治安問題，在網路討論度頗高，發生在三月的槍砲通緝犯楊景隆事件，楊景隆朝派出所開槍，隨後駕車逃逸遭警方攔截，雙方當街爆發激烈槍戰，合計開了99槍。槍戰過程中，22歲警員蔡淳宇左肩中彈倒地，仍英勇回擊12槍。張善政事後，前往醫院以及桃園分局慰問，也宣示會查辦到底，不放過所有細節。有網友表示，「警察辛苦了」、「應給予警員更多的開槍空間」。

image source:FB／張善政

No.6 高虹安｜好感度0.54

新竹市長高虹安因涉詐領助理費被網友關注，每當案件有新進展就會引發討論。台北地方法院日前傳喚，高虹安前辦公室主任黃惠玟進行詰問，黃惠玟稱，助理請款零用金須高虹安同意，連到超商取高鐵票的10元手續費都要高虹安同意，不然會「碎碎唸」。

她表示，是高虹安拍板決定使用零用金制度，並比較高辦與她的前東家李俊俋國會辦公室的零用金制度差異，直指李俊俋根本不管帳也不私用，高虹安連自己買飲料都報公帳。對此，有網友表示，「活該，誰叫你要用民進黨助理」、「都在公開審判了還有人在說偵查不公開」。案件的進展，將牽動高虹安的網路聲量與好感度。

image source:FB／高虹安

No.5 陳其邁｜好感度0.74

高雄市長陳其邁因為0403地震聲量竄高，他曾表示，高雄市政府會全力協助花蓮救災與重建，他也要捐出一個月的薪水幫助當地災民，「台灣不大，互相幫忙應該做的事。陳其邁的舉動，獲得一些好評。對此，有網友表示，「大暖了吧」、「看這表現，下屆副總統有他的位子了」。

另外，為了協助花蓮救災，高雄市出動65人、4隻搜救犬參與行動，任務結束後，陳其邁前去迎接救災人員，更送給搜救犬新玩具。近日爆紅的Roger一收到新玩具就立刻咬爛，逗趣的畫面引起網友討論，「超愛牠的」、「好可愛」、「好萌的孩子」。

image source:FB／陳其邁

No.4 侯友宜｜好感度0.63

新北市長侯友宜聲量高的原因跟0403強震有關，捷運環狀線受地震影響導致鋼箱梁錯位與軌道變形一度全線停駛，侯友宜前往視察時說，一定會確定安全無虞，才會恢復正常營運。

地震時還有一個插曲，網路上一度傳出新北市因強震停班停課，市府得知立即澄清是假消息。而侯友宜也表示，他已請警察局同仁務必揪出散布假訊息的人，予以嚴辦。有網友表示，「散佈人士在新北市政府」、「下次要先問市府再發新聞啊」、「各位小心，警察市長要抓人了」；但也有人認為是網站標示不清，「要不要罰一下新北網站啊？」、「不是你們官網先出包嗎？」。

image source:FB／侯友宜

No.3 盧秀燕｜好感度0.66

台中市長盧秀燕被視為2028國民黨總統參選人熱門人選，因此4月初新加坡考察備受關注，有網友表示，「推盧媽」、「這趟出訪都沒新聞，全被地震新聞掩蓋了」。

0403花蓮強震釀嚴重災情，外界指稱台中市特搜隊未投入救災，盧秀燕表示，震後兩小時內，台中搜救大隊已整備完畢，後來中央審視當地人力，沒有調度台中搜救隊伍，不過大家有心，地方有災難，只要中央調度，台中都會配合。有網友認為，「高招」、「有功市長領黑鍋中央背」；但也有人表示，「支持秀燕市長」、「怎麼還會有口水戰，先做事吧」。

image source:FB／盧秀燕

No.2 謝國樑｜好感度0.43

基隆市長謝國樑因陷入罷免案，衝高聲量，基隆東岸商場產權爭議從2月1日發生至今，基隆市政府與NET各執一詞，基隆地方法院4月17日開庭審理。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，民眾除了關心政治攻防，更關心基隆的實際發展，因此謝國樑聲量才那麼高

因商場爭議，公民團體也發起罷免謝國樑行動，4月將3436份提議人名冊等資料送交中央選舉委員會，完成第一階段作業。對此，有網友表示，「吃飽太閒」、「基隆人加油」。謝國樑受訪時強調，他不贊成任何形式的罷免，並認為這無助於台灣政治的穩定性。

image source:FB／謝國樑

No.1 蔣萬安｜好感度0.35

台北市長蔣萬安近一個月，歷經保母虐童致死案、台智光監視器費用爭議，以及寶林茶室食品中毒案，多次召開記者會，並在臉書說明案情，引發不少網友討論。有網友質疑，「整體行政系統出現問題了」。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，蔣萬安遇到的事件議題顯著性強，加上蔣是藍軍接班梯隊最大咖，綠軍會有節奏去攻擊這些議題，因此累積不少負面聲量。

三個案件中，台智光監視器費用爭議，還引爆台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空互槓，網友討論度最高。柯文哲質疑台智光案的網路費，在蔣萬安任內多編九千多萬元，蔣萬安回應，市府都是依法、依合約編列預算，合約中還包含106年柯市府與台智光簽定的子約，3M傳輸費率每月2200元，應該要問柯文哲當時為什麼這樣簽。

image source:FB／蔣萬安

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年3月9日至2024年4月8日，共1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『地方首長』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

花蓮強震 蔣萬安 謝國樑 高虹安

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