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台灣女立委占比居亞洲首位 蕭美琴：目標突破5成

中央社／ 台北18日電
副總統當選人蕭美琴。中央社
副總統當選人蕭美琴。中央社

台灣美國商會與美國在台協會（AIT）今天共同舉辦首屆DEIA（多元、平等、包容和可及性）慶祝論壇，副總統當選人蕭美琴表示，台灣女性立委占比超過40%、居亞洲首位，現在目標是要突破5成，有信心很快就會實現。

對於台灣現也選出一位女總統、兩位女性副總統，蕭美琴笑說，「這是一個比美國更好的紀錄」。

蕭美琴今天應邀出席由台灣美國商會與AIT，共同舉辦的首屆DEIA慶祝論壇，並參與DEIA宣言簽署儀式。

蕭美琴在閉幕致詞時回顧自身參政路徑時說，她感激一路上有這麼多人參與促進DEIA精神，包含支持青年參與，強調未來亞洲女性在全球層次的領導角色，以及支持台灣政治領域性別平等精神。

蕭美琴指出，她20多歲從美國回台灣後擔任立委，當時女性立委比例僅20%，但在2020年離開台灣時，比例已突破4成，增長率穩定，現在目標是提高到50%，相信很快就會實現；她笑說，台灣至今也選出一位女總統、兩位女性副總統，「這是一個比美國更好的紀錄」。

她提到，20多年前擔任立法委員時，常在國會議場聽到有關性別偏見的評論，如今若出現這些評論，發言者將會受到譴責。

蕭美琴細數台灣在亞洲性別平等的努力上，締造許多「第一名」，包含台灣是第一個合法化LGBTQ婚姻權利的國家、女性立委占比排名居首；去年7月，蔡政府採取非常迅速的行動，通過「性別工作平等法」、「性別平等教育法」、「性騷擾防治法」等性平3法修訂。

不過，她強調，台灣仍有努力空間，將持續積極改善，確保監管、法律環境對所有人都是公平的。

蕭美琴的致詞內容還觸及科技女力、世代溝通、隱性偏見、數位包容、無障礙等議題，她稱讚拜登政府將DEIA視為優先推動項目，而打造性別包容性的職場，也是總統當選人賴清德相當重視事項，期待與美國商會、AIT持續合作，建立更強大的公私合作夥伴關係。

AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）致詞指出，美台之間的共同價值觀和合作精神。

蕭美琴 賴清德

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