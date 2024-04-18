快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北！下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

賴清德介紹就職紀念酒 酒質包裝彰顯台灣價值

中央社／ 台北18日電

520就職在即，總統當選人賴清德今天介紹3款第16任總統副總統就職紀念酒，分別以文化、外交、民主為題，選用淡草綠、紅磚色與白色為設計主色。他說，從酒質到包裝，都能感受到屬於寶島的精神，也是他深感驕傲的台灣價值

總統當選人賴清德今天在臉書發文表示，台灣是擁有豐富自然資源、多元文化風情和堅定自由民主的寶島，讓世代的台灣人更了解這片土地，也讓世界的友人更認識台灣，是他未來重要的任務。

賴清德說，這次就職紀念酒精選3款多次榮獲國際酒類競賽大賞的威士忌、高粱酒，邀請去年台灣燈會主視覺設計師陳青琳設計包裝。從酒質到包裝，都能感受到屬於寶島的精神，也是他深感驕傲的台灣價值。

賴清德介紹這3款就職紀念酒表示，「OMAR威士忌」的口感豐富厚實，就如同台灣多元的自然環境與人文，紅磚色為台灣早期紅磚屋瓦的建築色彩，代表台灣的文化蘊涵，選用無限符號，如歷史長流滾滾積累，意涵著「土地滋養人、人回饋大地」，用豐厚的積累創造無限可能的未來。

賴清德說，「榖蘊威士忌」溫潤柔和的口感，就像台灣和平熱情的外交能量，白色象徵台灣和平外交的堅定形象，以柔和長橢圓為視覺焦點，彷彿層層堆積的質地與點狀環形的聲波融合於長橢圓，意喻台灣的能見度正在提升中，需要持續蘊育孵化，讓台灣的聲音能被更多人聽見。

他表示，「山之岩高粱酒」以岩石的厚重深邃為題，呼應台灣的民主之路，漫長踏實，一路前行。草綠象徵台灣的土地環境多元豐沛，行在民主之路上，以穩定的梯形作為代表，象徵台灣擁有如此多元豐沛的群峰地貌，四面環海的自然環境、不畏挑戰。

賴清德表示，就職紀念酒4月26日起於台酒直營門市、酒廠產品推廣中心及各大酒專通路上架，他邀請大家親自珍藏、品味台灣的魅力，也讓世界看見台灣多元豐富的文化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣價值 設計師 賴清德

延伸閱讀

籲成立運動發展部 國民黨團：賴清德不要選前承諾選後成空

綠曾承諾運動發展部 藍籲速升格體育署

「知中派」鄭文燦將掌海基會 綠委指兩岸融冰正面訊號

時代雜誌評選2024百大影響力人物 賴清德、黃仁勳上榜

相關新聞

新聞幕後／余天參選又退選 正國會「被突襲」今晚討論下一步

新北民進黨正國會前立委余天「登記又退選」新北黨部主委，震撼地方，就連正國會內部也有被「突襲」感覺，如今剩下蘇系立委蘇巧慧...

蔡英文請柯文哲進府 談的第一件事關係1050萬人的權益

民眾黨主席柯文哲上午說，日前他被蔡英文總統叫進總統府時，談的第一件事就是勞保年金改革，因為牽涉到1千50萬人，絕對比軍公...

獨／快刀斬亂麻！余天今完成退選程序 拿回20萬元保證金

新北民進黨正國會前立委余天「登記又退選」新北黨部主委，震撼地方。民進黨新北黨部指出，余天幕僚下午約2點左右帶著資料來撤回...

反對建啤割地！王鴻薇提「公私併」幫北科大找地 教育部政次讚好方法

建國啤酒廠校地變更為台北科技大學用地，立委王鴻薇日前表示，建啤活古蹟在都計法下被割地形同遭判死刑。今天立法院召開教育文化...

韓國瑜會晤紐西蘭國會訪團 雙方欲加強交流合作

立法院長韓國瑜今天接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團，盛讚紐西蘭美麗友善，台灣民眾對紐西蘭充滿好感。紐西蘭國會跨黨派友台...

綠新北主委戰余天參選又退選 2026蘇巧慧穩了？ 派系整合是關鍵

民進黨新北市黨部主委選舉，原本是正國會前立委余天對決蘇系立委蘇巧慧的「派系之爭」，17日晚間余天卻在臉書重磅宣布不選，蘇也立刻發文感謝余天提攜後輩，短短2日戰局大逆轉，讓地方政壇錯愕，直呼簡直是2022年新北主委選舉戲碼重演。而如今正國會再另派人選的可能性偏低，但這是否代表蘇巧慧2026年縣市長選舉也「穩了」？其實仍有變數。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。