228報告虛報死亡人數？遺族：為符合屠殺定義…很殘忍

行政院二二八基金會所出版「二二八事件真相與轉型正義報告」，當中基金會董事長薛化元引用統計二二八事件死亡人數，遭二二八紀念館首任館長廖繼斌等人質疑錯誤引用誇大數據。廖繼斌今天批，增加死亡人數到一萬人，是為了符合屠殺定義，「對遺族身份的我們很殘忍。」

二二八國家紀念館今天舉辦「二二八事件密裁受難者遺族追思紀念活動」。邀請廖繼斌、作家張若彤及中研院士管中閔出席。

廖繼斌說，當年位在南京的國民政府派監察委員楊亮功、何漢文來台調查，1947年完成報告，裡頭統計高雄市約死傷人數147人、嘉義市103人、台中50人等，這些資料是存放在國史館檔案彙編內。

他說，不料，薛化元卻選擇使用何漢文在228事件17年後、中國大陸政協出版的回憶錄數據，因此，高雄死傷人數暴增到2500人、嘉義市1000人、台中市800人，「薛用國家的錢，在國家的報告中，用中國大陸政協出版品，還當成官方紀錄勇敢的用下去。」

廖繼斌說，在2017年紀念二二八事件70周年學術研討會中，有二位學者以二二八性別死亡比例推估，算出的死亡人數約為1304到1512人，但是薛化元在報告中卻寫下死亡人數近1萬2千人，「薛化元計較人數是因為要到一萬人才能算是屠殺，對遺族身份的我們很殘忍。」