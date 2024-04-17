憲法法庭死刑辯論將登場 藍委：廢死非進步立法

憲法法庭23日將就死刑是否合憲行言詞辯論，國民黨立委翁曉玲今天表示，主流民意反對廢除死刑，廢死非進步立法，大法官若貿然做出死刑違憲，恐遭批評違憲擴權。

憲法法庭於今年1月17日再度受理王信福等37名定讞待決死囚的釋憲聲請案，並預計於4月23日召開言詞辯論庭，就死刑制度是否違憲進行言詞辯論。

翁曉玲說，死刑存廢議題討論已久，長年來，我國社會主流民意始終反對廢除死刑制度；近40年來，司法院大法官會議曾３次作成死刑合憲的憲法解釋。

翁曉玲表示，死刑乃我國現行法定刑，死刑存廢為重大立法政策，關係社會秩序、公共利益及司法正義。她身為民意代表，受廣大民意之付託，理應代表我國社會當前高達75%以上反對廢除死刑之民意，向憲法法庭表達死刑制度在未經立法院修法廢除前，「死刑制度合憲」的法律意見。

翁曉玲指出，這些年來，台灣屢屢發生兇殘殺人案，民心無法容忍這些罪大惡極的行為。而目前法務部不執行死刑、實質廢死的作為，早已引發民怨。大法官此時再度受理死刑違憲聲請案，顯然是不了解社會民心所向，離民意太遠了。

翁曉玲提到，她擔任國民黨立院黨團法庭之友的代理人，於4月9日提出長達20頁、2萬字的「法庭之友意見書」，從「我國法制沿革」、「司法院大法官會議歷來解釋」、「死刑存廢的民意」、「國際社會對死刑的看法」、「美國司法對死刑合憲性審查之經驗」及「死刑存廢屬立法形成自由」等角度，闡述維持目前死刑制度合憲之理由。