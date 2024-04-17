快訊

昔替扁嫂看診…「北榮神經修復權威」遭控勾結廠商 士檢聲押4人

武漢天空驚現詭異「血色天空」 長達1小時嚇壞民眾

執掌兩岸交流重任 海基會董事長傳鎖定鄭文燦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠白互嗆！民進黨：國會改革違憲亂政 民眾黨：執政8年虧待人民

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者曾原信／攝影

民進黨發言人吳崢今天說，對於違憲的國會擴權法案，藍白聯手粗暴沒收討論，導致爭議法案匆匆送出委員會。民眾黨發言人戴于文反批，民進黨過去8年掌握國會多數及執政優勢，但是對國會改革毫無貢獻，人民引頸期盼8年，如今卻等到民進黨繼續搞烏賊戰，民進黨才是虧待人民。

立法院司法及法制委員會日前審查國會改革法案，民進黨團提出逾40次散會動議均以失敗收場，全數條文保留送黨團協商，民進黨今天上午舉行「藍白作伙騙，違憲亂政改革攏是假」記者會，質疑藍白聯手粗暴沒收討論，立法院委員會審查功能被架空。

戴于文下午透過新聞稿表示，民進黨過去憑藉多數暴力強行闖關的惡例，像是開放含萊克多巴胺美國豬肉進口行政命令，僅1分鐘就出委員會強送院會、立法院提前休會、前瞻基礎建設預算等，民眾都歷歷在目，如今人民真正期待的國會改革，民進黨卻當縮頭烏龜，「請問你們的決心在哪裡？」

戴于文強調，國會改革法案的相關條文，包括立法院職權行使法、正副院長選舉辦法、卸任正副院長禮遇辦法等修正草案，民眾黨團都提出具體修法法條，呼籲法案經過冷凍協商期過後，民進黨應該實際面對國會改革，讓改革大步邁進。

國會改革 民進黨 立法院

延伸閱讀

民進黨：藍白議案審查荒腔走板 違憲亂政改革全是假

影／統神與吳崢一笑泯恩仇 同框對談握手言和

【重磅快評】厲害了！「賴爸」整天念經還想挽回年輕人

徐巧芯大姑涉詐…手下林于倫昔在蔣公銅像綁情趣「咬珠」 顧立雄曾同框

相關新聞

數位身分證喊卡全民埋單 立院調閱小組即起啟動調查

數位身分證換發政策暫緩，立法院內政委員會成立「數位身分證換發及預算執行」調閱專案小組追真相，今討論運作要點時，朝野一度為...

韓國瑜掌民主基金會後首次與蔡同台 幾乎沒互動

台灣民主基金會今舉辦「國際猶太大屠殺紀念日」活動，立法院長韓國瑜首度以董事長身份出席，並與總統府秘書長林佳龍並肩迎接英文...

立院「代按」事件違法嗎？法務部次長蔡碧仲：恐涉偽造文書罪

民進黨立委吳思瑤今天在立法院司法及法制委員會詢問，有人在院會代替國民黨立委盧縣一按下表決鍵，是否涉違刑法？法務部次長蔡碧...

楊寶楨基隆新職年薪破百萬　綠委王定宇曝量身定做

基隆市長謝國樑昨天宣布，將邀民眾黨前發言人楊寶楨自5月起擔任基隆「政策推廣大使」。民進黨立委王定宇今天秀招標文件批評，該...

從天才IT大臣到不續任部長 唐鳳到底做錯什麼？

準行政院長卓榮泰公布的內閣名單裡，果然一如外界預期，數位部長唐鳳未能續任。平心而論，外界對於唐鳳本人的關注度，比數位部還要大，她說的每一句話都成了外界放大檢視數位部的關鍵。新的繼任者黃彥男是個外界不熟悉的新面孔，能否扭轉外界對數位部的觀感，將是他的首要任務。

朱立倫再度肯定馬英九訪中：國民黨最穩健務實

國民黨主席朱立倫今天再度表示，樂見、肯定而且感謝前總統馬英九訪問中國大陸。兩岸關係或國際路線，國民黨最穩健務實，一切為台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。