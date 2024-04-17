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綠白互嗆！民進黨：國會改革違憲亂政 民眾黨：執政8年虧待人民
民進黨發言人吳崢今天說，對於違憲的國會擴權法案，藍白聯手粗暴沒收討論，導致爭議法案匆匆送出委員會。民眾黨發言人戴于文反批，民進黨過去8年掌握國會多數及執政優勢，但是對國會改革毫無貢獻，人民引頸期盼8年，如今卻等到民進黨繼續搞烏賊戰，民進黨才是虧待人民。
立法院司法及法制委員會日前審查國會改革法案，民進黨團提出逾40次散會動議均以失敗收場，全數條文保留送黨團協商，民進黨今天上午舉行「藍白作伙騙，違憲亂政改革攏是假」記者會，質疑藍白聯手粗暴沒收討論，立法院委員會審查功能被架空。
戴于文下午透過新聞稿表示，民進黨過去憑藉多數暴力強行闖關的惡例，像是開放含萊克多巴胺美國豬肉進口行政命令，僅1分鐘就出委員會強送院會、立法院提前休會、前瞻基礎建設預算等，民眾都歷歷在目，如今人民真正期待的國會改革，民進黨卻當縮頭烏龜，「請問你們的決心在哪裡？」
戴于文強調，國會改革法案的相關條文，包括立法院職權行使法、正副院長選舉辦法、卸任正副院長禮遇辦法等修正草案，民眾黨團都提出具體修法法條，呼籲法案經過冷凍協商期過後，民進黨應該實際面對國會改革，讓改革大步邁進。
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