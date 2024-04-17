綠白互嗆！民進黨：國會改革違憲亂政 民眾黨：執政8年虧待人民

準行政院長卓榮泰公布的內閣名單裡，果然一如外界預期，數位部長唐鳳未能續任。平心而論，外界對於唐鳳本人的關注度，比數位部還要大，她說的每一句話都成了外界放大檢視數位部的關鍵。新的繼任者黃彥男是個外界不熟悉的新面孔，能否扭轉外界對數位部的觀感，將是他的首要任務。

2024-04-17 16:20