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數位身分證喊卡全民埋單 立院調閱小組即起啟動調查

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會今討論「數位身分證換發政策及預算執行調閱專案小組」運作要點，朝野一度為是否要採雙召集人制爭論不休。記者黃婉婷／攝影
立法院內政委員會今討論「數位身分證換發政策及預算執行調閱專案小組」運作要點，朝野一度為是否要採雙召集人制爭論不休。記者黃婉婷／攝影

數位身分證換發政策暫緩，立法院內政委員會成立「數位身分證換發及預算執行」調閱專案小組追真相，今討論運作要點時，朝野一度為是否採行雙召集人制爭執不下，歷經50分鐘協商，最終決議讓無黨籍召委高金素梅出任小組召集人，運作期間為即起至5月31日，必要時得延長。

民進黨政府過去曾推動數位身分證，2021年因資安爭議緊急喊卡，還因違約須賠償得標廠商，最終調解金額為2.8億元，朝野立委上月在內政委員會通過臨時提案，確定成立調閱小組釐清真相、追究相關失職人員責任。

立法院內政委員會今討論「數位身分證換發政策及預算執行調閱專案小組」運作要點，朝野對調閱小組召委遴選、運作時間、調閱方式，以及是否能應調閱需要訪談相關人士與諮詢相關專家學者，意見出現分歧，其中又以召集人是否採雙召委制討論最為熱烈。

國民黨立委許宇甄提案，本小組置召集人一人，民進黨立委吳琪銘則則主張由原召委高金素梅和吳琪銘輪流擔任，處理會務並擔任會議主席。

民進黨立委蘇巧慧舉疫苗調閱小組、反服貿為例，指當時民進黨雖完全執政，卻願意讓時任國民黨召委調閱小組召集人，以示公平，讓真相越辯越明，朝野應該互相。國民黨立委牛煦庭、徐欣瑩則稱，遴選單一召集人可使會議更有效率。

藍綠為此爭論不休，一度使會議停擺，身兼召委的高金素梅出面協調，承諾會充分採納藍綠兩黨意見，最終決定由高金出任調閱小組召集人，小組運作時間到5月31日，必要時得延長，不採用許宇甄的提案到8月31日。

此外，許宇甄提案主張「本小組為應調閱文件需要，得赴相關單位查訪，並得訪談與本案相關之人士或諮詢專家、學者。」但民進黨立委張宏陸質疑此條與警察權有所衝突，最終在藍綠協調下不予採納。

立法院先前曾成立疫苗採購調閱小組、反服貿調閱小組與鏡電視案調閱小組，其中疫苗採購與反服貿是雙召集人，鏡電視與數位身分證是單召集人，分別由民眾黨立委林國成、無黨籍立委高金素梅擔任。

數位身分證 民進黨 高金素梅

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