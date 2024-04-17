快訊

昔替扁嫂看診…「北榮神經修復權威」遭控勾結廠商 士檢聲押4人

武漢天空驚現詭異「血色天空」 長達1小時嚇壞民眾

執掌兩岸交流重任 海基會董事長傳鎖定鄭文燦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文、韓國瑜同台「國際猶太大屠殺紀念日」活動

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣民主基金會董事長韓國瑜（右二）與總統府秘書長林佳龍（左三）等一起陪同蔡英文總統（左二）出席「國際猶太大屠殺紀念日」活動，蔡英文與韓國瑜兩人互動熱絡愉快。記者潘俊宏／攝影
台灣民主基金會董事長韓國瑜（右二）與總統府秘書長林佳龍（左三）等一起陪同蔡英文總統（左二）出席「國際猶太大屠殺紀念日」活動，蔡英文與韓國瑜兩人互動熱絡愉快。記者潘俊宏／攝影

台灣民主基金會今天下午在台北賓館舉行「國際猶太大屠殺紀念日」活動，蔡英文總統與台灣民主基金會董事長韓國瑜同台點燭來紀念緬懷這段歷史，蔡英文致詞時希望能提高社會大眾對大屠殺歷史的認識，因為歷史一再告訴我們，團結對於消除仇恨和形成理解至關重要。

韓國瑜與總統府秘書長林佳龍等一起陪同蔡英文總統進入會場，蔡英文與韓國瑜的互動頗為熱絡愉快，兩人並與外交部長吳釗燮、以色列駐台代表游瑪雅及德國在台協會處長許佑格一起點燭紀念緬懷這段歷史。

蔡英文表示，從2021年開始，教育部人權教育資源中心就與以色列猶太大屠殺紀念館共同舉辦工作坊及巡迴特展，我國駐以色列代表處與以色列非政府組織也都持續提供猶太大屠殺倖存者生活所需，台灣會透過與國際夥伴合作，採取積極措施加強區域宗教自由，打擊歧視並促進平等，並堅定捍衛人權、民主與自由。

蔡英文總統（前排中）、台灣民主基金會董事長韓國瑜（前排右三）、外交部長吳釗燮（前排左二）、以色列駐台代表游瑪雅（前排右二）及德國在台協會處長許佑格（前排左一）等出席「國際猶太大屠殺紀念日」活動，並點燭紀念緬懷這段歷史。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（前排中）、台灣民主基金會董事長韓國瑜（前排右三）、外交部長吳釗燮（前排左二）、以色列駐台代表游瑪雅（前排右二）及德國在台協會處長許佑格（前排左一）等出席「國際猶太大屠殺紀念日」活動，並點燭紀念緬懷這段歷史。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（中）、台灣民主基金會董事長韓國瑜（右）與外交部長吳釗燮（左）一起出席「國際猶太大屠殺紀念日」活動，並點燭紀念緬懷這段歷史。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（中）、台灣民主基金會董事長韓國瑜（右）與外交部長吳釗燮（左）一起出席「國際猶太大屠殺紀念日」活動，並點燭紀念緬懷這段歷史。記者潘俊宏／攝影

以色列 蔡英文 韓國瑜

延伸閱讀

選新北市長？李四川：韓國瑜沒勸我、緊抱萬安

傳韓國瑜勸進李四川選新北 侯友宜：要問蔣萬安

缺水又缺電 泳池業者轟蔡英文：廢核能沒電全民有感

韓國瑜勸李四川選新北？蔣萬安：放心石都貼了還沒放下?

相關新聞

數位身分證喊卡全民埋單 立院調閱小組即起啟動調查

數位身分證換發政策暫緩，立法院內政委員會成立「數位身分證換發及預算執行」調閱專案小組追真相，今討論運作要點時，朝野一度為...

立院「代按」事件違法嗎？法務部次長蔡碧仲：恐涉偽造文書罪

民進黨立委吳思瑤今天在立法院司法及法制委員會詢問，有人在院會代替國民黨立委盧縣一按下表決鍵，是否涉違刑法？法務部次長蔡碧...

從天才IT大臣到不續任部長 唐鳳到底做錯什麼？

準行政院長卓榮泰公布的內閣名單裡，果然一如外界預期，數位部長唐鳳未能續任。平心而論，外界對於唐鳳本人的關注度，比數位部還要大，她說的每一句話都成了外界放大檢視數位部的關鍵。新的繼任者黃彥男是個外界不熟悉的新面孔，能否扭轉外界對數位部的觀感，將是他的首要任務。

朱立倫再度肯定馬英九訪中：國民黨最穩健務實

國民黨主席朱立倫今天再度表示，樂見、肯定而且感謝前總統馬英九訪問中國大陸。兩岸關係或國際路線，國民黨最穩健務實，一切為台...

立院「代投票」風波 法務部：恐涉偽造文書罪

針對國民黨立委盧縣一投票案爭議，民進黨立委吳思瑤今天質詢時問到，冒充盧縣一出席院會按下表決的人，是否涉違刑法相關規定。法...

綠白互嗆！民進黨：國會改革違憲亂政 民眾黨：執政8年虧待人民

民進黨發言人吳崢今天說，對於違憲的國會擴權法案，藍白聯手粗暴沒收討論，導致爭議法案匆匆送出委員會。民眾黨發言人戴于文反批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。