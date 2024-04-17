蔡英文、韓國瑜同台「國際猶太大屠殺紀念日」活動

台灣民主基金會今天下午在台北賓館舉行「國際猶太大屠殺紀念日」活動，蔡英文總統與台灣民主基金會董事長韓國瑜同台點燭來紀念緬懷這段歷史，蔡英文致詞時希望能提高社會大眾對大屠殺歷史的認識，因為歷史一再告訴我們，團結對於消除仇恨和形成理解至關重要。

韓國瑜與總統府秘書長林佳龍等一起陪同蔡英文總統進入會場，蔡英文與韓國瑜的互動頗為熱絡愉快，兩人並與外交部長吳釗燮、以色列駐台代表游瑪雅及德國在台協會處長許佑格一起點燭紀念緬懷這段歷史。