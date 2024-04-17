快訊

昔替扁嫂看診…「北榮神經修復權威」遭控勾結廠商 士檢聲押4人

武漢天空驚現詭異「血色天空」 長達1小時嚇壞民眾

執掌兩岸交流重任 海基會董事長傳鎖定鄭文燦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍營大老傳家暴 衛福部「不知是誰」：家暴不分背景

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
媒體報導，國民黨大老驚爆家暴醜聞，保全雖通報家暴中心，但社福機關至今未對此案開案調查，僅列追蹤。衛福部政務次長李麗芬今面對媒體詢問時回應，「不要問我是誰，我也不知道。」圖／聯合報資料照片
媒體報導，國民黨大老驚爆家暴醜聞，保全雖通報家暴中心，但社福機關至今未對此案開案調查，僅列追蹤。衛福部政務次長李麗芬今面對媒體詢問時回應，「不要問我是誰，我也不知道。」圖／聯合報資料照片

媒體報導，國民黨大老驚爆家暴醜聞，保全雖通報家暴中心，但社福機關至今未對此案開案調查，僅列追蹤。衛福部政務次長李麗芬今面對媒體詢問時回應，「不要問我是誰，我也不知道。」，呼籲民眾勿以暴力解決家庭問題，應提升情緒控管能力。

「家暴確實不會因為身份、政治立場、經濟地位而有分別，人人都可能面對家暴事件。」李麗芬說，希望民眾在家庭中，不要以暴力方式處理家庭溝通，在情緒控管方面也要加強；不論是親密關係暴力、兒少虐待，旁人知悉事件應該盡量通報，通報後會由社工提供處理跟協助。

有媒體揭露該案並未開案，台北市長蔣萬安則回應，成人家暴案件要依當事人意願決定開案與否。李麗芬表示，在成人部分，社工用專用的「TIPVDA親密關係暴力危險評估量表」，區分是高危險案件，若確認是高危案件，一定會開案，若為一般風險案件，會視需求提供服務，北市回應是說仍有提供服務。

衛福部統計，近5年家暴通報事件逐年上升，已由108年12萬8千餘件，至112年16萬8千餘件，其中親密關係暴力與兒少暴力比率合計超過6成。李麗芬指出，社安網從107年推動至今，所有網絡成員共同合作，通報人數確實增加。

李麗芬表示，各縣市均有集中篩派案中心，會以最快速度、24小時內派案負責單位的比率達97％，會進一步了解、評估，依照案家狀況，提供相應協助，「從中央至地方，提升篩派案效率，接住受暴者。」

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 社工

延伸閱讀

議員指大巨蛋營收分潤「遠雄10%北市府0.6%」 蔣萬安這樣說

快來領1500元運動金 蔣萬安U-Sport升級逾百家場館可用

傳韓國瑜勸進李四川選新北 侯友宜：要問蔣萬安

藍營要角疑傳家暴？ 蔣萬安：若非高危納當事人意願

相關新聞

數位身分證喊卡全民埋單 立院調閱小組即起啟動調查

數位身分證換發政策暫緩，立法院內政委員會成立「數位身分證換發及預算執行」調閱專案小組追真相，今討論運作要點時，朝野一度為...

韓國瑜掌民主基金會後首次與蔡同台 幾乎沒互動

台灣民主基金會今舉辦「國際猶太大屠殺紀念日」活動，立法院長韓國瑜首度以董事長身份出席，並與總統府秘書長林佳龍並肩迎接英文...

立院「代按」事件違法嗎？法務部次長蔡碧仲：恐涉偽造文書罪

民進黨立委吳思瑤今天在立法院司法及法制委員會詢問，有人在院會代替國民黨立委盧縣一按下表決鍵，是否涉違刑法？法務部次長蔡碧...

從天才IT大臣到不續任部長 唐鳳到底做錯什麼？

準行政院長卓榮泰公布的內閣名單裡，果然一如外界預期，數位部長唐鳳未能續任。平心而論，外界對於唐鳳本人的關注度，比數位部還要大，她說的每一句話都成了外界放大檢視數位部的關鍵。新的繼任者黃彥男是個外界不熟悉的新面孔，能否扭轉外界對數位部的觀感，將是他的首要任務。

朱立倫再度肯定馬英九訪中：國民黨最穩健務實

國民黨主席朱立倫今天再度表示，樂見、肯定而且感謝前總統馬英九訪問中國大陸。兩岸關係或國際路線，國民黨最穩健務實，一切為台...

立院「代投票」風波 法務部：恐涉偽造文書罪

針對國民黨立委盧縣一投票案爭議，民進黨立委吳思瑤今天質詢時問到，冒充盧縣一出席院會按下表決的人，是否涉違刑法相關規定。法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。