藍營大老傳家暴 衛福部「不知是誰」：家暴不分背景

媒體報導，國民黨大老驚爆家暴醜聞，保全雖通報家暴中心，但社福機關至今未對此案開案調查，僅列追蹤。衛福部政務次長李麗芬今面對媒體詢問時回應，「不要問我是誰，我也不知道。」，呼籲民眾勿以暴力解決家庭問題，應提升情緒控管能力。

「家暴確實不會因為身份、政治立場、經濟地位而有分別，人人都可能面對家暴事件。」李麗芬說，希望民眾在家庭中，不要以暴力方式處理家庭溝通，在情緒控管方面也要加強；不論是親密關係暴力、兒少虐待，旁人知悉事件應該盡量通報，通報後會由社工提供處理跟協助。

有媒體揭露該案並未開案，台北市長蔣萬安則回應，成人家暴案件要依當事人意願決定開案與否。李麗芬表示，在成人部分，社工用專用的「TIPVDA親密關係暴力危險評估量表」，區分是高危險案件，若確認是高危案件，一定會開案，若為一般風險案件，會視需求提供服務，北市回應是說仍有提供服務。

衛福部統計，近5年家暴通報事件逐年上升，已由108年12萬8千餘件，至112年16萬8千餘件，其中親密關係暴力與兒少暴力比率合計超過6成。李麗芬指出，社安網從107年推動至今，所有網絡成員共同合作，通報人數確實增加。

李麗芬表示，各縣市均有集中篩派案中心，會以最快速度、24小時內派案負責單位的比率達97％，會進一步了解、評估，依照案家狀況，提供相應協助，「從中央至地方，提升篩派案效率，接住受暴者。」

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