【重磅快評】準閣揆須說明部長任命的紅線

準閣揆卓榮泰昨天公布經濟部長郭智輝等六位閣員，雖有亮點，爭議卻也不小。尤其郭智輝曾因違反證交法被判緩刑，如此「經歷」實屬罕見。

面對立委質疑郭智輝違反證交法被判刑確定一事，準行政院發言人表示，係因「發生商務糾紛」所致，崇越公司則指並未違反公務人員任用法規定。但郭接經長爭議是否真如此「雲淡風輕」？顯然大有討論餘地。

依據司法院裁判資料，郭智輝當年所涉案號為士林地方法院98年度「金重訴」字第5號。重訴，簡言之就是司法機關認為係「重大案件」，例如金額龐大或殺人放火之類。當然不能僅憑案號來判定一切，因此此案受命法官如何論述就成關鍵。

單就郭智輝言，法官認定他共涉連續填製不實會計憑證罪、填製不實會計憑證罪及連續編製不實財務報告三罪。法官並指出，郭智輝等雖為美化公司報表，或為規避政府對半導體技術輸出管制而編製不實財務報告，並非有意隱瞞虧損或虛增營利藉以誤導投資大眾，也未藉此中飽私囊、掏空公司；但證交法相關處罰規定的立法理由，係在禁止利用內部消息買賣公司股票圖利，或防止影響公司及投資人權益，「此等行為對證券交易秩序既有強烈負面影響，即應嚴予禁止」。

並且，郭智輝身為負責人，在維護公司利益以外亦應負起社會責任。隱匿實際財務狀況，勢將引起投資大眾對真正經營狀況的質疑，間接危及財務報告制度的可信賴性；若為求美化帳面，則會計帳目將形同虛設，整體會計制度失其公信力名存實亡。

甚至判決書中還有如此殊堪玩味的一段，指郭智輝等「雖均稱認罪，惟渠等事後就部分事實仍為無益爭執，究竟有無認罪真意？或僅為訴訟策略之運用？殊堪質疑」。如今立委一併提及當時郭的委任律師為顧立雄，似乎也意有所指。

直言之，郭智輝當年涉案或有情勢所迫的時空背景，也未被查出有炒股或實質侵害投資人利益情況，確實還達不到公務人員任用法所規定的禁用情況；但，他確實踩踏了公司經理人最不該去挑戰的紅線。

對於部會首長的要求，只否只有最低的法律標準？尤其是經濟部長，對其過往的職業倫理道德、社會責任的檢驗與要求是否有必要？這是準閣揆必須對外說明的重點。若是一味規避，未來卓內閣、賴政府的用人標準，難保不再探綠營執政新低！