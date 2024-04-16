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美中國防部長通話一年半來首次 美重申一中政策

吳釗燮款宴巴拉圭參議院議長訪團 感謝挺台巴邦誼

中央社／ 台北16日電
外交部長吳釗燮16日午宴巴拉圭參議院議長歐斐拉訪問團，就培育醫療及科技人才、促進國會及經貿交流等議題交換意見。圖／外交部提供（中央社）
外交部長吳釗燮16日午宴巴拉圭參議院議長歐斐拉訪問團，就培育醫療及科技人才、促進國會及經貿交流等議題交換意見。圖／外交部提供（中央社）

巴拉圭參議院議長歐斐拉訪台，外交部吳釗燮今天表示，歡迎歐斐拉3度來訪，增進台巴高層情誼，並感謝巴拉圭國會堅定支持兩國邦誼及台灣的國際參與，台灣樂願與巴拉圭分享發展經驗，持續協助巴國國家建設。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮今天中午宴請巴拉圭參議院議長歐斐拉（Silvio AdalbertoOvelar Benítez）訪問團，就培育醫療及科技人才、促進國會及經貿交流等議題交換意見，雙方並承諾持續深化台巴兩國邦誼。

吳釗燮表示，歡迎歐斐拉3度來訪，有助增進台巴雙邊高層情誼，並感謝巴拉圭國會堅定支持兩國邦誼及台灣的國際參與。

吳釗燮也分享與巴拉圭總統潘尼亞（SantiagoPeña，另譯：貝尼亞）、外交部長拉米雷斯（RubénRamírez）等高層，經常就共同關切事項直接聯繫及頻繁互動的經驗，重申台灣樂願與巴拉圭分享台灣的發展經驗，持續協助巴國國家建設。

歐斐拉表示，巴台兩國67年來邦誼深厚，民間交流頻繁，巴國政府及人民對於台灣長期的協助感念在心。近年台灣在巴國推動「醫療資訊管理效能提升計畫」及巴台科技大學等重要合作案，廣獲巴國各界好評，巴拉圭國會堅定支持台巴邦誼，並祝願兩國友好關係持續深化。

外交部指出，台灣與巴拉圭近年來在經貿、教育、公衛及資通訊等領域密切合作，未來雙方也將持續加強互惠互利的友好合作關係，以促進兩國共榮發展與人民福祉。

吳釗燮 外交部 巴拉圭

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