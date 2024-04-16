楊寶楨當基隆政策大使！綠控找白救罷免 藍籲別政治解讀

基隆市長謝國樑今天宣布，民眾黨前發言人楊寶楨5月起將擔任基隆「政策推廣大使」，民眾黨主席柯文哲雖說「這跟藍白合無關」，但藍營認為藍白示範一起為市政打拚很好，不要政治解讀；綠營則批選舉的操作，是刻意在罷樑行動第一階段已送件後和柯主席合作，救罷免聲量。謝國樑對有關罷免案回應，會好好把市政工作做好。

謝國樑今天說，楊寶楨以推廣大使身分與基隆市政府合作，為婦女、兒少的政策宣傳，市府推動的的室內兒童樂園、親子照護平台等很有亮點，藉由楊寶楨讓更多民眾接受到訊息。

民進黨議員鄭文婷對此批評，這非常明顯是選舉的操作，現在罷樑行動已向中選會遞出申請文件，國民黨的謝市長，這時使用柯文哲時期的發言人，表示有一定程度的合作，要透過楊寶楨喚回小草對柯文哲的支持，進而挽救謝國樑的聲望，這也能解釋為何只簽1年，楊就是要擔任化妝師，讓謝市長能在罷免案中脫困，只是政治的盤算。

國民黨議員韓世昱表示，謝市長找楊寶楨擔任兒少政策推廣很好，可以加入年輕人想法和作為，是藍白示範，兒少是市長重要政見，必須有更完整的宣導，避免遭誤解。民眾黨員加入謝團隊很好，未來還可考慮加入國民黨一起努力，但請外界不應政治解讀。