青培站計畫未建立績效評估機制 監院要求國發會檢討

監委陳景峻今天說，國發會辦理青年培力工作站計畫，已花費新台幣4億餘元，卻未建立績效評估機制，以致補助效益不明，監察院要求檢討改善，並盼媒合更多部會資源，協助離島吸引青年返鄉創業。

監察委員陳景峻、郭文東、蕭自佑透過新聞稿表示，日前到連江縣巡察發現，離島青年培力工作站常面臨經營規模不足，或無法即時獲取所需資源等困境，因此立案調查青培站計畫的相關執行機制。

監委指出，為改善總人口減少、人口過度集中大都市及城鄉發展失衡等問題，行政院在民國109年10月核定加速推動地方創生計畫，並在110到114年編列60億元預算，希望在5年內推動400項地方創生事業，以及吸引至少500名種子青年留鄉或返鄉推動地方創生。

監委說，其中，國發會為營造青年留鄉、返鄉創業支援體系，在全台各地推動建置青培站，並給予人事費與業務費補助，每年最高300萬元，期待青培站能夠發揮母雞帶小雞的功能，吸引更多青年投入地方創生。

調查發現，國發會從110年6月開始到112年底，補助青培站已花費超過4億元，卻沒有績效評估機制，以致於所補助的83處青培站，究竟促成多少青年人口留鄉或返鄉創業等，攸關地方產業發展與人口回流的成果資料都付諸闕如，補助效益未明，亟待改善。

監委指出，國發會應思考如何將青培站計畫，鏈結地方政府、民間企業及地方團體等多元夥伴關係，以利整合中央部會、地方政府與民間的相關資源，發揮綜效；監察院財政及經濟委員會3日審議通過調查報告，要求國發會檢討改進。

另外，監委強調，由於金門、澎湖、連江地處離島，資源有限，居民在當地除觀光業或公務員外，幾乎沒有其他就業選項；國發會應積極協助媒合，導入相關中央部會，如交通部觀光署與文化部等資源，讓青年有能力留鄉或返鄉紮根，避免青培站淪為就業服務站的窘境。