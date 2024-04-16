黃曙光辭潛艦召集人 徐巧芯：恐因賴清德擔心國造預算遭擋

國造潛艦「海鯤號」正在進行泊港測試，傳出國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光辭去相關職務。國民黨立委徐巧芯今天指出，黃曙光被牽扯進郭璽爭議案中，總統當選人賴清德可能擔心在野黨會以此為由，阻擋編列潛艦第2艘到第8艘的預算，這是換人的真正原因。

徐巧芯認為，黃曙光請辭最重要的原因是賴清德想一次把潛艦預算從第2艘編到第8艘，這連現任國防部長邱國正過去都沒同意，相信未來在國會反對的人也會很多，她就是第一個反對的。

徐巧芯表示，她不反對潛艦國造編列預算，但應該要編好一艘後，確定可以用再編下一艘，一艘一艘編下去，這是比較好的編列和執行方式；黃曙光若未請辭，政府在預算編列和執行上會更困難，這才是真正換人的原因。